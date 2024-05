Xiri, el concursante que roba el programa a los Mozos de Arousa tras más de 200 entrega y 1,7 millones de euros: “Chiripa”

Una tarde más, los Mozos de Arousa han vuelto a hacer historia de la televisión consiguiendo superar una nueva barrera. En este caso han sumado 8.188 euros y ha superado la barrera del millón setecientos mil euros.

Los Mozos de Arousa han llegado al último eslabón con 16.375 euros en juego y Ion Aramendi les ha comunicado que con o sin eslabón misterioso, podían estar a punto de superar una nueva barrera en su paso por ‘Reacción en cadena’. Los concursantes gallegos no se han asustado ante la presión del momento y han vuelto a poner sus tres cabecitas a funcionar. Al saber que la palabra que buscaban estaba relacionada con consejo y que comenzaba por FA y terminaba en A, han barajado varias opciones, pero han tenido claro que ninguna les parecía perfecta y que no era el momento de arriesgar.

No sabían si estaban hablando de una familia o una fabula y han comprado el eslabón misterioso, y han dividido su premio por la mitad. Con 8.188€ en juego y sabiendo que era una palabra también relacionada con Telerín, los Mozos lo han tenido clarísimo. La palabra correcta era familia.

Sus caras se han llenado de alegría y felicidad al sumar más de 8.000€ y saber que acababan de superar una nueva barrera histórica y contar ya con un premio de 1.705.136 euros

Xiri y el pulsado

Los equipos ‘Gass’ y los Mozos de Arousa se han enfrentado a una primera prueba en la que tenían que adivinar palabras relacionadas con la expresión ¡Ah del castillo! y Ion Aramendi se ha quedado impresionado con la rapidez de gatillos de uno de los concursantes… ¡No ha parado de darle!

Dispuesto a adivinar todas las palabras relacionadas con castillo y ganar a los Mozos de Arousa, Xiri ha puesto toda la carne en el asador y se ha vuelto loco apretando el pulsador. El concursante ha sido más de 10 veces el primero en apretar el pulsador, pero la mayoría de las veces era un “pulsar por pulsar”. Ion Aramendi no podía creérselo y ha tenido la sensación de que llegaba a pulsar con la intención de que no le preguntara por la respuesta correcta. Xiri no podía contener la risa y ha demostrado ser el más rápido con el pulsador en toda España.

Eso sí, no hay que quitarle merito al concursante porque alguna palabra ha acertado, aunque sea de “chiripa”. Los Mozos de Arousa se han encontrado con un rival que no les ha dejado casi ninguna opción.