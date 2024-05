Adiós a Eurndino de El Cazador: cae eliminado por 47.000 euros

El Cazador ha arrancado la semana con sorpresas de vital importancia. El concurso de RTVE que se emite todas las tardes de lunes a viernes ha anunciado un cambio que no ha dejado impasibles a sus seguidores: Rodrigo Vázquez no seguirá al frente del programa. Al menos, no lo hará en su nueva edición, 'El Cazador Stars', que entró a formar parte de la parrilla recientemente.

La decisión ha sorprendido a la audiencia porque Vázquez había asumido también la franja horaria en el que se emitía desde su estreno. "¡Feliz lunes con un notición!", anunciaba el concuros a través de sus redes sociales. RTVE ha comunicado que el presentador para la edición 'Stars' de El Cazador, que se emite de 18.30 a 19.30 horas, será Gorka Rodríguez.

Con 17 años de experiencia como presentador de radio y televisión, Gorka Rodríguez toma las riendas de "El cazador STARS’, en el que cada tarde cuatro concursantes famosos juegan en equipo para intentar conseguir premios en metálico que donan a una entidad benéfica de su elección, respondiendo a preguntas de cultura general", anunciaba el programa en su comunicado.

Cae Erunduino

Erundino ya ha hecho historia en el nuevo All star de El Cazador. Erundino se dio a conocer con su equipo de ¡Boom! 'Los Lobos'. Tras una larga participación, consiguieron hacer historia de la tele llevándose un bote de nada más y nada menos 6,6 millones de euros.

Así describen al cazador en la página web del concurso: "Natural de Madrid, Erudino es Ingeniero de montes en Guadalajara y uno de los personajes televisivos más conocido de nuestro país. Su primer éxito lo logró al convertirse en 'Magnifico' de Saber y ganar, el mítico programa de La 2 de RTVE. El madrileño 27 programas y recuerda su paso por concurso de forma amarga: "Tengo un recuerdo ligeramente agridulce de 'Saber y ganar' porque, sinceramente, fui con lo puesto allí. No me preparé nada absolutamente, me lo tomé como un divertimento porque no tenía ni la menor idea de que pudiera acabar dedicándome a esto", decía".

En su última participación, Erundino se ha medido al equipo formado por Soraya Arnelas, Juanjo Artero, Jorge Sanza y Ana Turpin. Los cuatro integrantes han logrado derrotar al cazador logrando 47.000 euros para donar a las organizaciones con las quue colaboran.