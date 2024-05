Alba Carrillo le da la razón a Feliciano López después de su reciente ruptura: "Fue un auténtico fracaso".

La vida amorosa de Alba Carrillo sigue siendo una montaña rusa, aunque ella asuma que, a sus años, ya ha asentado la cabeza y ahora se toma las cosas con mayor tranquilidad. Colaboradora habitual de programas de actualidad de TVE, ya ha sido tentada para aparecer en el nuevo programa del corazón liderado por María Patiño y Belén Esteban.

Después de su reciente ruptura, la cual ha llevado con mucha naturalidad, ha dado una entrevista a Lecturas en la que hace un poco de balance de su situación actual, además de hablar de relaciones pasadas como la que vivió con Feliciano López. "La vida te obliga. Te frena en seco y te dice: 'Tienes que reflexionar'. Es verdad que yo, ha habido un tiempo en el que iba sin frenos porque me dejaba llevar, pero ahora no, ahora estoy tranquila y estoy feliz", menciona en dicha entrevista.

Respecto a su relación con Feliciano, Carrillo matizó unas declaraciones que había hecho hacía poco tiempo y en las que mencionaba los problemas del tenista para organizarse en su vida. "Hay que reírse de uno mismo. Yo me rio de la gente, pero de mí misma la primera porque yo vivo en el humor. Entonces quien dice eso, primero no me conoce, y segundo que cuando tú ya te ríes de algo y eres capaz de mofarte, eso es síntoma de que sí has pasado página".

No obstante, también desveló un pequeño secreto que mantiene con el que era su pareja. "La única cosa en la que él y yo estamos de acuerdo, porque en política y en todo somos super antagónicos, es que casarnos fue un auténtico fracaso. Mira yo le conozco y sé cómo es él porque hemos compartido lecho y sé que hay cosas que hace ver que no le molestan, pero luego sí le molestan. Aunque no lo parezca es humano".

La colaboradora de 'Mañaneros' y 'D Corazón' también tiene claras sus prioridades laborales. Con el estreno de 'Ni que fuéramos Shhh' su nombre ha resonado con fuerza para acudir al programa y ella no se cierra las puertas. "Pues que creo que está fenomenal lo de reinventarse. Yo el año pasado cuando me quedé sin nada hice mi canal de Twich, que fue maravilloso, y me sirvió para tener como una catarsis, una purga… y luego además me pude desahogar bien. Así que todo lo que sea reinventarse y no quedarse llorando, me parece estupendo".

Por último, también desveló que, pese a que se dice que Feliciano no suele prestar atención a los asuntos del mundo del corazón, siempre se entera de lo que ocurre. "¿Cómo no se va a enterar? Si yo encima soy una mosca cojonera y le dicen las cosas. Y él se reirá, pero luego llega a su casa y dice: 'La tía esta que dice lo que le da la gana siempre'. Porque ese ha sido siempre su problema conmigo, que yo soy un potro desbocado, pero es lo que hay".