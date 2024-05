Alejandra Rubio responde a su acercamiento al nuevo programa de Kiko Matamoros: "¿Vas a seguir adelante?"

El nuevo Sálvame ya es todo una realidad después de lanzar al aire su primer programa que junto entre varias plataformas de streaming a más de 40.000 personas simultáneas. 'Ni que fueramos Shhh' llegó de la mano de Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano, Víctor Sandoval y María Patiño para llenar las tarde de corazón y salseos como lo hacía Sálvame en los buenos tiempos.

Los protagonistas son los mismos, con ausencia de algunos importantes como Kiko Hernández o Jorge Javier Vázquez, y la esencia también. Sin embargo, se ha hecho notar la rebaja en la producción y la ausencia de la palabra Sálvame, que tuvieron que retirarla a última hora por desavenencias con Sálvame. En este nuevo programa además de soltar alguna que otra perla como acostumbraban, también han tanteado la posibilidad de llevar a más personas.

Una de las preferidas del público ha sido Alejandra Rubio, aunque también salió el nombre de Alba Carrillo, que tras una votación entre los espectadores se notó que podría ser un fichaje de calidad. En el caso de la hija de Terelu Campos, el propio Kiko Matamoros llegó a comunicarse con ella en directo, protagonizando unos instantes muy curiosos.

Los mensajes de Alejandra Rubio

La entrada de Alejandra Rubio al directo se produjo después de que Kiko Matamoros señalase que tenía videos de la hija de Terelu hablando mal de sus hijas. Ante estas acusaciones fue la propia Alejandra la que le escribió a Matamoros. "Me ha escrito que acaba de ver en 'AlgoPasaTV' lo que has dicho. No voy a desbrozar absolutamente nada".

"Llevaba sorprendentemente sin escribirme bastante tiempo. Me cuenta circunstancias de su vida y acerca del cariño que me tiene. Me manda un beso grande, pero he simplificado mucho lo que me ha escrito", señaló el colaborador, que no quiso dar más pistas sobre la naturaleza del mensaje ni las palabras exactas. Sin embargo, Víctor Sandoval, en el tono del programa, le dejó un recado.

"Los insultos los ha omitido", expresaba en tono jocoso, a lo que Matamoros respondía. "No ha dicho ninguno, aquí va a ver muy poca gente que le interese entrar". Con el tema estancado, fue Lydia Lozano la que procuró seguir adelante con el asunto de los vídeos. "Kiko ha dicho esta tarde que voy a contar algo que se van a sonar los teléfonos, pues ya ha sonado el teléfono. Tú que has leído todo el mensaje, ¿podrías decir si vas a seguir adelante?"

"Yo ya he avisado que voy con todo, porque honestamente... No es una venganza, no es un ajuste de cuentas. Yo lo que quiero es dejar las cosas en su sitio, ya que he estado privado de altavoz, solo en redes sociales. Mi enfado lo tengo sustentado y documentado que si alguien es capaz de negarme", sentenciaba Matamoros, que dejaba claro que no se iba a amedrentar por un par de mensajes.