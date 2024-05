Ángel Cristo se enfrenta al juzgado: la razón por la que retrasa su regreso a España

Después de conocer que Sofía Cristo y Bárbara Rey han interpuesto medidas legales contra todas las personas que han hablado del conflicto que hay entre ellas y su hijo, la vedette se ha dejado ver en la capital madrileña visitando su despacho de abogados.

Aunque en un primer momento se mostraba reacia a hablar de las personas a las que ha demandado, a la salida Bárbara nos confirmaba que "estamos en ello" y que se trata de una demanda "importante y muy larga, la estáis centrando en mi hijo y hay muchísimas más personas".

De esta manera deja claro que no solamente habría emprendido medidas legales contra su hijo y Ana Herminia, lanzando un mensaje de lo más revelador: "Cada uno que sepa lo que ha hecho y lo que ha dicho".

Respecto a Ángel Cristo Jr, lo único que ha querido confesar es que "le deseo suerte y que lo quiero muchísimo, toda l la vida lo querré, es mi hijo", demostrando así que su amor por él continúa intacto.

Además, ha explicado que "está demostrado que uno no puede tener confianza en los amigos, se consideran amigos, pero resultan que no son, te venden y eso es muy rastrero", asegurando que muchas de las cosas que han salido a la luz "yo no he dicho".

Eso no significa que no confíe en nadie, ya que "hay algunos que sí, otros que los he considerado amigos y no lo son". De esta manera, Bárbara se plantaba a hacer más declaraciones y dejaba claro que se encuentra en un buen momento: "Estoy muy guapa, todo el mundo me lo dicen".

Ángel Cristo rompe la relación

Sube la tensión en Supervivientes. Continúan las discusiones en el reality de Telecinco. El hambre y la convivencia, que ya van para casi dos meses, afectan más y más a los concursantes que ven, además, como, poco a poco, las posibilidades de ganar el concurso están cada vez más cerca. Estas situaciones límites y el deseo de hacerse con el premio final pasan factura y es por ello que la chispa puede saltar en cualquier momento y afectar a cualquier concursante, mermando incluso aquellas alianzas y amistades que parecían inquebrantables, como la de Ángel Cristo Jr. y Aurah Ruiz.

Y es que si bien es cierto que tanto el hijo de Bárbara Rey como la mujer del futbolista Jesé Rodríguez se han ganado numerosos enemigos en los Cayos Cochinos, ambos habían encontrado el uno en el otro un apoyo importante con el que afrontar las numerosas polémicas vividas en Honduras. Sin embargo, parece que ahora esta amistad se ha roto para siempre dando un giro radical al devenir del programa, tal y como se ha emitido este mismo martes durante la gala de ‘Tierra de nadie’ presentada por Carlos Sobera.

Un simple reparto de las tareas diarias de los arenales terminaba por convertirse en una fuerte trifulca muy subida de tono con cruces de acusaciones incluidos entre ambos protagonistas. Aurah Ruiz estalló contra Ángel Cristo después de que este le comunicara que no saldría a pescar al día siguiente para hacerse cargo de la comida del grupo. Algo que pilló por sorpresa a la canaria y que no le sentó nada bien. “Pero, ¿por qué me toca a mí? ¿por qué me estás obligando a mí? parece que me estás castigando”, decía la superviviente ante la inmediata contestación del hijo de la vedette, que, intentando calmar los ánimos, consiguió todo lo contrario: “Déjame terminar Aurah, como no me dejes hablar me largo. No hay que crear un conflicto de todo, de verdad que mala costumbre”.