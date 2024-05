La colaboradora de 'Ni que fuéramos Shhh' que apareció en la promo pero no está en el programa: "Soy la peor pagada".

'Ni que fuéramos Shhh' ya ha puesto la maquinaria a funcionar en YouTube y Twitch. El programa que emula a aquellas tardes de Sálvame ha debutado en el Canal Quickie con buenos resultados y momentos memorables, como era de esperar. Lydia Lozano, Belén Esteban, María Patiño o Kiko Matamoros han reconducido el mundo de la farándula y el corazón hacia las nuevas generaciones.

En unas plataformas diferentes a los canales tradicionales, los antiguos colaboradores de Sálvame continúan llenando las tardes de rumores y teorías sobre los famosos. Sin embargo, en las últimas horas algunos seguidores del programa se han percatado de una notable ausencia que estaba programada para que participase en el programa. Una semana antes del comienzo, se lanzó a redes sociales un spot publicitario.

En él se veía a los colaboradores dentro de un autobús entablar diferentes conversaciones. Sin embargo, se ve a una persona que, luego en el debut y en el programa posterior no ha aparecido. Pilar Vidal. La conocida colaboradora de Espejo Público era una de las protagonistas del regreso de Sálvame, pero parece que no se va a unir al proyecto. Así lo han confirmado los propios miembros de 'Ni que fuéramos Shhh'.

Si algo bueno tienen estas nuevas plataformas respecto a la TV tradicional es que puedes recibir el feedback del público al instante. En el segundo programa, ante la insistencia de los seguidores por saber qué ha pasado con Vidal. A los colaboradores no les quedó otra que contestar. “Pilar Vidal se ha caído”, respondió sin pensarlo Víctor Sandoval. Minutos después, fue la propia presentadora, María Patiño, la que confirmó la ausencia. "Está de viaje”, expresó de esta forma el hecho de que no iba a ir a ningún programa.

El primer programa

Los tertulianos han criticado que Terelu Campos y Carmen Borrego no se hayan puesto en contacto con ellos por el estreno del programa e incluso las han llamado en directo (aunque no han obtenido respuesta). Asimismo, Kiko Matamoros se ha desahogado por la situación que ha vivido durante el paso de Laura Matamoros por 'Supervivientes', en concreto, por la relación que Alejandra Rubio ha tenido con su ex Makoke durante estos meses. "Me duele lo que se ha producido, lo que yo entiendo como una traición asquerosa [...] Este cambio que se produce por razones oportunistas", ha pronunciado Matamoros.

Kiko Hernández, antiguo colaborador de 'Sálvame' que ha confirmado que estará en el nuevo formato próximamente, ha querido llamar a sus excompañeros en directo y ha arremetido contra Mediaset. "Si estuviera yo ahí, no solo iría a la puerta de Mediaset, sino que entraba. Con la seguridad, con la policía y con todo. Y les diría: '¡14 años que os hemos llenado los bolsillos! Que nos hemos dejado la vida ahí, que entrábamos todos los días a la una de la tarde y salíamos a las tres de la mañana, para hincharos los bolsillos, ¿y ahora no nos dejáis pasar? ¡Hay que tenerla muy dura!'", estallaba el presentador.

Hernández también aprovechaba para lanzar una pullita a Ana Rosa Quintana, que pasó a cubrir la franja televisiva de 'Sálvame' cuando terminó el programa: "Al ritmo que vais de seguidores, os queda muy poquito para ganar a la otra".

Más momentos

Las redes sociales se han llenado de comentarios de apoyo y esperados memes sobre el estreno del programa. Los espectadores han aplaudido el momento en el que los colaboradores han entrado al plató y han visto la palabra del título 'Sálvame' precintada con un cordón policial, después de que Mediaset obligara a cambiar el título del programa un día antes de su estreno. También los intentos de Belén Esteban por no nombrar a 'Sálvame' y cambiarlo por 'save me' (en inglés).

Asimismo, el momento de la princesa del pueblo intentando grabar con uno de los móviles de producción a sus compañeros y grabándose a ella por error, la salida de Esteban y Patiño a la terraza para fumar, la pillada de Matamoros en el baño y las múltiples alusiones a Mediaset han sido algunos de los momentos más comentados en las redes sociales.