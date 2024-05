El concursante de Supervivientes que ha pedido salir expulsado del concurso: "Lo estoy pensando demasiado".

Supervivientes 2024 está dejando una de las ediciones más espectaculares de los últimos años y también una de las más accidentadas. Los continuos abandonos de los concursantes ha sido la tónica desde el primer día que pusieron un pie en Honduras. Ahora, con el número de participantes muy reducido, todavía hay algunos que amenazan con abandonar el concurso antes de tiempo.

Primero fue Zayra Gutiérrez y posteriormente Carmen Borrego las que tuvieron que abandonar la isla de forma prematura. La recomendación de los doctores fue definitiva para que dejasen de concursar. Posteriormente, los accidentes de Laura Matamoros o Aurah Ruiz casi sentencian su programa, aunque en el caso de Matamoros, los días en observación le pasaron factura de cara a las votaciones.

Claudia Martínez también tuvo los mismos problemas. Después de comprobar que sus dolores de barriga no se debían a un sorprendente embarazo, estuvo lastrada los días siguientes hasta que llegó la hora de las votaciones que culminaron con su expulsión. Ahora, un par de días después, Javier Ungría parece estar colocado en la rampa de salida al ser uno de los nominados.

La confesión de Javier Ungría

"Pienso que hay bastantes cosas que están pasando en mi vida allí que si estoy yo es mejor", señalaba hace pocos días Javier Ungría. El empresario se tuvo que ausentar durante unas horas debido a los asuntos judiciales que le tiene preocupado. Con su anterior pareja, Elena Tablada, está intentando solucionar en los juzgados la custodia de su hija, algo que desde Honduras está consiguiendo a duras penas.

"Yo estoy bien y contento con estar aquí, pero es verdad que el tiempo pasa. Han pasado 10 semanas y me preocupa pensar ciertas cosas que requieren de mi presencia, igual no", confesaba horas más tarde. Junto a Aurah Ruiz y Pedro García Aguado es uno de los tres nominados para esta semana. Precisamente, con el exjugador de waterpolo fue donde ya señaló que no tiene fuerzas para continuar al 100% en el programa. "Se están cociendo cosas para mi vida y para el futuro de mi hija", asumía el empresario.

Pese a que Pedro García Aguado le intentó tranquilizar, mostrándole que si no le habían dicho nada todavía es porque todo iba bien, Ungría no quería seguir con eso. "En el fondo no me vendría mal. Llevo unos días así porque lo estoy pensando demasiado".