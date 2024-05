Se desvela la persona de Mediaset que filtró la cancelación de Sálvame antes de que lo supieran los trabajadores: "Es alguien de la cadena que ya no está”

Hace poco más de un año la televisión de nuestro país cambió por completo. El pasado 6 de mayo de 2023, una noticia sorprendía a todos y abría una guerra incomprensible para muchos. Y es que Mediaset cancelaba Sálvame. El grupo italiano ponía punto y final al programa de crónica rosa que durante 14 años batió todos los récords existentes.

El anuncio cogía por sorpresa a la audiencia sí, pero no a los colaboradores ni a la prensa especializada que ya se olían algo. “Nunca hubo trama porque nos los esperábamos, pero no teníamos capacidad de leer hasta qué punto eso podría afectarnos en el futuro como trabajadores en Mediaset. Pero sí sabíamos que el producto ‘Sálvame’ tenía fecha de caducidad”, confesaba Kiko Matamaoros en el estreno de ‘Ni que fuéramos Shh’. Porque, puede que el formato de Telecinco haya terminado, pero la esencia de Sálvame sigue. Y lo hace más viva que nunca. Los números de la primera emisión de esta nueva versión del programa lo confirman, al igual que evidencian también unas rencillas con Mediaset que siguen muy presentes.

“La cancelación no fue algo chocante. La prensa especialista en corazón llevábamos tiempo con el runrún”, explicaba Esther Mucientes, periodista especializada en televisión de El Mundo. “Sí que me sorprende todo lo de después. Los vetos, la manera de pixelaros… No entiendo por qué, porque es un programa que ha hecho historia”, decía la comunicadora en el plató de ‘Ni que fuéramos Shh’. Un plató al que fue invitada por los colaboradores para presentar su libro ‘Por Sálvame ma-to’ en el que, precisamente desvela las grandes incógnitas que rodean el fin del programa y que han derivado en un divorcio de lo más tormentoso entre el matrimonio La Fábrica de la Tele y Mediaset.

Ante la pregunta directa y concisa de María Patiño de “¿por qué se acabó ‘Sálvame’?” Mucientes señalaba tres motivos: el revuelo que generó la docuserie de Rocío Carrasco la ‘Operación Luna’ y la llegada del nuevo Consejero delegado de Mediaset, Alessandro Salem que quería “otro tipo de televisión, una televisión más blanca y familiar”, decía la periodista de El Mundo tratando de dar respuestas a unas preguntas que continúan, un año después, sin aclararse y aún generando mucha polémica. Una de ellas es, sin duda, la filtración a la prensa de la noticia de la cancelación.

“Hay mucho cabreo”

“En ningún momento se quiso que os enterarais de la manera que os enterasteis. En ningún momento”, expresaba muy contundente. “Todo estaba medido para que primero fuerais vosotros”, decía aludiendo a que la idea inicial era informar a los productores del programa, Óscar y Adrián para que se lo contaran de primera mano a todo el equipo. Sin embargo, la filtración cambió todo.

“En el momento en el que vosotros lo supierais, nosotros íbamos a dar la información. Pero sucede que se hace una filtración a otro medio de comunicación. Nosotros lo teníamos, lo sabíamos pero íbamos a dejar el tiempo por respeto y ahí es cuando nosotros decidimos sacarlo”, relataba la periodista que aprovechaba también para desmentir la opinión de Matamoros de que “había una operación pactada de tráfico de información”. “Os puedo asegurar que desde Mediaset hay mucho cabreo con esa filtración. No puedo decir el nombre de quien lo filtra, pero es alguien de la cadena que ya no está”, recalcaba Esther Mucientes.