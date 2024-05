Supervivientes se paraliza por el secuestro de uno de los protagonistas: "Yo confío en ti".

Supervivientes está experimentado una nueva trama en la que hay un secuestro por medio. El programa se encuentra paralizado y el grupo dividido en dos bandos que buscan encontrar al o a los culpables y esclarecer lo que ha ocurrido en Honduras. La más afectada por la desaparición es Miri, aunque gracias a Rubén Torres ha conocido toda la verdad.

Hace pocos días, la exconcursante de MasterChef echó en falta uno de sus pilares en la isla. Se trataba, nada más y nada menos que su coco Paolo, que le ha acompañado durante estos días y que de un día para otro ha desaparecido sin saber el motivo. Durante las primeras horas Miri estuvo buscando y preguntando a sus compañeros, además de sospechar de algunos. No ha sido hasta la confesión de Rubén Torres cuando ha descubierto toda la historia.

"Se lo han dado a la otra playa", confesó el concursante, haciendo referencia de otros dos compañeros. "Kiko y Marieta te han quitado a Paolo y se lo han dado a la otra playa 100%", añadió Torres. El coco había sido motivo de burla hacia Miri durante los días anteriores. Primero de forma verbal y, posteriormente, han pasado a la acción con el secuestro del coco.

Miri le llegó a preguntar a Torres por qué sabía eso si él no había sido, su compañero le contó la verdad. "Porque me lo propusieron a mí, y como yo dije que no lo iba a hacer, me dijeron que llamara a Kiko. Kiko fue y al rato después ¿dónde está Paolo?". Aprovechando el momento de complicidad entre los concursantes Torres se lanzó a contar una confesión. "Y, por cierto, me han dicho que tú sabías que me habían robado el saco, que te habían avisado".

Miri le negó que ella conociese el paradero de su saco. Aprovechando la situación, Torres quiso hacer consciente a Miri de su situación con Marieta y Kiko. "Se ríen de ti. Pasan de reírse contigo a reírse de ti con la doble careta que tienen". A lo que Miri le contestó sin miedo. "A mí lo de Paolo no es un tema que me afecte tanto. No es el coco, es lo que engloba reírse del coco Paolo”.

El enfado de Ana Herminia

Ana Herminia, pareja de Ángel Cristo, ha asegurado que no va a volver a un plató de televisión. Ni tan siquiera para defender al hijo de Bárbara Rey en 'Supervivientes'. ¿Estamos ante la desaparición del principal apoyo del concursante del reality de Telecinco? ¿O quizás Ana Herminia se lo piensa un poco mejor? Cabe recordar que hace unos días en '¡De viernes!', confesaba que quería ser una persona anónima.

Pues bien, ahora ha concedido una entrevista a un medio digital en donde ha hablado absolutamente de todo. "Ángel no se merece nada de lo que está pasando", señala. Además, carga contra Aurah por la bronca que tuvo con su pareja en Honduras. A su vez, Ana quiere dejar claro que las palabras de Arantxa del Sol no son ciertas. Y lo más importante, ha subrayado que no va a volver a un plató de televisión: "Ángel no va a tener defensa. Mi hija me lo pidió por favor. Cuando llegue Ángel estaré en la puerta de Telecinco". Pues bien, si hay alguien que sabe sobre esto es Antonio Montero, que ha hablado con la propia Ana Herminia: "Aparentemente, ella está desbordada y muy enfadada con cosas que han pasado de las que no quiere hablar".