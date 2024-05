Una hoja de laurel en la funda de la almohada: la solución que copian más personas

Las hojas de laurel son muy importantes, y no sólo en la cocina. Un buen té de laurel ayuda a dormir en la mayoría de los casos, en lugar de la manzanilla, pero si no se utiliza para cocinar salsas o platos de carne, aquí es cómo utilizar las hojas de una manera diferente e incluso espiritual, especialmente si creemos en la mala suerte y también somos supersticiosos.Las hojas de laurel son muy importantes, y no sólo en la cocina.

¿Cómo se puede utilizar el laurel en otros contextos?

No sabemos cómo empezó este ritual ni cómo surgió, pero lo cierto es que el uso de esta hoja aromática es realmente útil e incluso necesario en diferentes contextos, y los beneficios se pueden apreciar no sólo a nivel físico sino también, y sobre todo, en el hogar.

María González Falcó

En el pasado, muchas personas eran religiosas porque la pobreza estaba desgraciadamente presente en muchas familias, por lo que a menudo acudían a la iglesia o utilizaban rituales considerados protectores del hogar para ahuyentar los malos espíritus e incluso el mal de ojo; cuando la oración fallaba, existían otros métodos como poner una hoja de laurel bajo la almohada.

Puede sonar extraño, pero en muchos casos, el laurel era realmente útil en este ambiente. Según las abuelas, ayudaba a mejorar el bienestar de las personas, su olor tenía un efecto realmente relajante incluso sin hacer infusiones o tisanas, y mantener una hoja bajo la almohada durante toda la noche también ayudaba a mejorar el sueño si se estaba en un periodo especialmente agitado o nervioso.

A.D.

Puede sonar extraño, pero en muchos casos, el laurel era realmente útil en este ambiente. Según las abuelas, ayudaba a mejorar el bienestar de las personas, su olor tenía un efecto realmente relajante incluso sin hacer infusiones o tisanas, y mantener una hoja bajo la almohada durante toda la noche también ayudaba a mejorar el sueño si se estaba en un periodo especialmente agitado o nervioso. De hecho, si las hervimos con otras hojas frescas y luego lavamos los suelos de la casa con esta agua, no sólo tiene un efecto desinfectante natural, sino que también ayuda a mantener alejados a los diversos insectos que pueden estar presentes en la casa sin que lo sepamos, como ácaros, hormigas y chinches verdes.