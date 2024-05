Orestes consigue el bote de El Cazador: "A falta de 6 segundos!"

Orestes Barbero es ya todo un mito en los concursos televisivos de conocimiento. El que se diera a conocer por su participación en Pasapalabra, donde llegó a hacer historia tras convertirse en el concursante que más programas acumuló, dio el salto a la televisión pública meses después de perder el rosco frente a Rafa Castaño.

Desde entonces, Orestes se ha integrado en el equipo de cazadores de 'El Cazador', programa de entretenimiento dirigido por Roberto Vázquez en el que se entremezclan los buenos ratos con el conocimiento de concursantes y cazadores.

Orestes se ha integrado a la perfección en este formato en el que puede desenvolverse con total naturalidad y deleitar con sus tradicionales chistes que causan la fascinación de la audiencia, puesto que su humor es de lo más particular. Tanto es así que incluso han puesto un humorista a su lado con el que casi se bate el puesto.

Lucha por el bote

Orestes es un cazador que siempre tiene puesta una gran sonrisa, un tono de voz tranquilo y trata de dar sentido de humor a todo lo que ocurre. Ahora, Javier se enfrenta a él. Un concursante que se ha convertido en uno de los favoritos del público. "Javier va camino de convertirse en el sexto cazador ", comentaba incluso un espectador a través de la red social X.

En su último duelo, a falta de 6 segundos, Orestes no ha perdonado a sus adversarios y les ha impedido ganar 145.000 euros, por lo que el bote acumulado sube a 150.000. "La bajada de apostar en muchos casos no supera los mil Euros. Lo peor que saben y no quieren. Algo está fallando, el nuevo formato". "Orestes no perdona, le gusta fastidiarlos. Les da falsas esperanzas. No perdono 25 aciertos y pierden. Desacredita el concurso", añadían algunos usuarios, molestos por lo ocurrido en el programa.

Cambios en el programa

Gorka Rodríguez será el nuevo presentador de ‘El cazador STARS’ para la nueva temporada del programa, que comenzará en las próximas semanas. Se une a Rodrigo Vázquez, que seguirá presentando la versión de concursantes anónimos de ‘El cazador’ en las tardes de La 1.

Con 17 años de experiencia como presentador de radio y televisión, Gorka Rodríguez toma las riendas de ‘El cazador STARS’, en el que cada tarde cuatro concursantes famosos juegan en equipo para intentar conseguir premios en metálico que donan a una entidad benéfica de su elección, respondiendo a preguntas de cultura general. Uno de los cinco cazadores del programa, Erundino Alonso, Lilit Manukyan, Paz Herrera, Ruth de Andrés y Orestes Barbero, los mayores expertos en concursos del país, intentan detenerlos.

RTVE apuesta así por una cara nueva para presentar ‘El cazador STARS’ y renovar una de las principales apuestas de las tardes de La 1, que desde el pasado mes de abril cuenta con dos ediciones cada día: la versión con celebrities y la versión con concursantes anónimos.

Rodrigo Vázquez seguirá presentando ‘El cazador’, tarea que desempeña con gran éxito desde marzo de 2022, con la que se ha granjeado el cariño del público y que le ha llevado a ser uno de los rostros de referencia de RTVE en los últimos dos años.