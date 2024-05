Emma García destapa en Fiesta "la mentira de Ángel Cristo" que le ha llevado a Supervivientes: "He dado con las fotos por casualidad"

Hace apenas una semana llegaba al conocimiento público la noticia de que Bárbara Rey había decidido tomar medidas judiciales contra su propio hijo, Ángel Cristo. Tras una serie de actuaciones y declaraciones de Ángel a lo largo de su paso por Supervivientes 2024 en las que no dejaba en buen ligar ni a su madre ni a su hermana, Sofía Cristo, la vedette estallaba. No podía más y aún con todo el dolor del mundo y queriendo y adorando a su retoño, tal y como ella misma confesaba, decidía cortar por la sano e interponer una demanda contra Ana Herminia, la pareja de Ángel, pero también contra su hijo, Ángel Cristo, por injurias y calumnias.

No son, por tanto, momentos nada fáciles para Bárbara Rey, tal y como ha desvelado su íntima amiga, Chelo García Cortés esta misma tarde tras haber compartido ayer una cena con ella y con Sofía Cristo en casa de esta última con Supervivientes de fondo. La ex colaboradora de ‘Sálvame’ y actual integrante del equipo de ‘Ni que fuéramos Shhh’, la nueva versión del programa de cotilleos que se emite vía streaming en el Canal Quickie tras su cancelación por parte de Mediaset hace un año, ha querido compartir en este nuevo proyecto lo que para ella es un auténtico titular, y es que la tristeza de Bárbara ante la situación con su hijo es tal, que incluso le incluso le duele verle en pantalla. “Yo controlaba un poco y bajaba el volumen (de la televisión) porque hacía mucho tiempo que yo no veía tan flojita a Bárbara”, empezaba relatando la periodista.

“Ella en ningún momento habló mal de su hijo. Yo intentaba que no lo viera (‘Supervivientes’) pero lo veía con total dolor… y ni aún estando yo que soy de su total confianza hubo una palabra mala hacia Ángel”, confesaba Chelo ante la atenta mirada y las preguntas de sus compañeros de programa. “El titular es el dolor de una madre por lo que ha pasado, pero, sobre todo, el dolor y la lucha que está teniendo ella para intentar conseguir que la madre de su nieta le deje verla. Bárbara lo está pasando mal. Para mí esto es un titular”, recalcaba.

“Casi no podía comer porque le duele ver a su hijo en ‘Supervivientes’, porque se acuerda de lo que su hijo ha dicho y ha hecho”, seguía explicando Chelo García-Cortés para terminar señalando que las palabras y los actos de su hijo han sido tan graves que no tienen perdón, ni ahora ni en un futuro. “Bárbara no va a perdonar nunca a Ángel que hable mal de su hija”, sentenciaba la periodista.

Fiesta suelta el bombazo

'Fiesta' ha dado este sábado la bomba de las bombas. Sergio Pérez ha traído una exclusiva de la que se va a hablar, y mucho, y que desmentiría la versión que Ángel Cristo Junior dio sobre las presuntas imágenes de su madre, Bárbara Rey, y el rey emérito.

Sergio se citó hace algunos días con una persona con la que iba a realizar una entrevista "sobre el tema de las Campos". Su sorpresa llegó cuando, sin apenas esperárselo, esta persona le comenzó a hablar de un tema completamente distinto. Y es que este misterioso personaje le confesó a Sergio Pérez que fue él quien realizó las grabaciones de Bárbara y Don Juan Carlos. Sergio ha explicado que desde el primer momento algo le pareció sospechoso porque esta persona (relacionada con el clan Campos) le citó en un lugar al que nunca había asistido. El colaborador le ha explicado a Emma García que después de realizar la entrevista para la que habían quedado le contó con total confianza que fue él quien hizo las fotografías y grabaciones que probarían la relación del rey emérito y Bárbara Rey:

"He dado con las fotos por casualidad. Yo había quedado con una persona en un sitio para hacer algo que no tenía nada que ver con Bárbara Rey y al llegar allí esa persona que me esperaba me muestra en un vídeo cómo fue efectivamente él quien hizo las grabaciones del rey emérito y Bárbara Rey". Esta nueva versión de lo ocurrido echaría completamente por tierra lo que Ángel Cristo aseguró en su entrevista en '¡De viernes!', unas declaraciones en las que defendía que él, y solo él, había sido el encargado de realizar las imágenes de su madre y el por entonces rey de España