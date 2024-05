Ni que fuéramos Sálvame da el gran salto a La Sexta: adiós a Telecinco y Antena 3

l programa 'Ni que fuéramos', el nuevo 'Sálvame' que se emite a través de YouTube, Twitch y Tivify, se ha estrenado este miércoles a las 16 horas por todo lo alto. Los colaboradores (este miércoles Belén Esteban, Kiko Matamoros, Lydia Lozano y Víctor Sandoval) y la presentadora María Patiño han recuperado el espíritu del antiguo espacio de Mediaset y eso se ha traducido en unos datos que han sido buenos, teniendo en cuenta que se trataba del estreno y que su público principal todavía se encuentra en la televisión tradicional.

La retransmisión en el canal de YouTube ha tenido alrededor de 30.000 espectadores (con 61.300 suscriptores en el canal) durante las tres horas de programa, mientras que el directo en Twitch ha tenido unos 6.000 (y 13.360 seguidores en el perfil). En esta plataforma también han superado los 200 suscriptores de pago, gracias a un reto que han impuesto a su audiencia cuando ha comenzado y, con este triunfo, el programa de este jueves comenzará con los colaboradores en directo desde las puertas de Mediaset.

Según el medio especializado en televisión, Algo Pasa, el estreno de "Ni que fuéramos", fue el directo más visto de España con 400.000 visualizaciones. ¿Y qué ha pasado con los programas que se emiten en televisión en la misma franja horaria? egún el medio Vertele, Y ahora Sonsoles firmó un 12,9% con 966.000 espectadores. Por su parte, Ana Rosa y su TardeAR tuvieron 10.5% (818.000 espectadores) y Así es la vida, el programa que se emite antes, cosechó un 8,8% de share y 808.000. Cabe recordar que que "Ni que fuéramos" comienza a emitirse a las 16.00 y su duración se alarga unas tres horas, por lo que coincide en franja horaria con los programas antes mencionados.

Salto a La Sexta

Ahora, ha salido a la luz una nueva bomba por el que los protagonistas de Ni que fuéramos estará una vez más en la televisión nacional. El programa Aruseros, que presenta todas las mañanas Alfonso Arús en La Sexta y que es líder indiscutible en su franja horaria, podrá emitir imágenes del espacio que presenta María Patiño tras un acuerdo. Una información que ha confirmado la propia Patiño. "Nos han llamado, han pedido las imágenes y la productora del Canal Quickie ha tomado una decisión y es que les vamos a ceder las imágenes"

Kiko Matamoros estalla contra Así es la vida

Desde el plató de ' Ni que fuéramos', Kiko Matamoros se ha mostrado especialmente crítico con Así es la vida y uno de sus colaboradores tras afear que el padre de Laura no haya acudido a las galas a apoyar o defender a su hija ni haya estado en plató el día de su regreso. "Participa por ejemplo el chico este que todo lo que habla se lo dictan por pinganillo porqué es incapaz de elaborar una idea propia" explicaba sin hacer rreferenciaal nombre, pero dejando claro de que no se trataba del copresentador del espacio.

"Sé lo que digo y porqué lo digo ya que da la casualidad de que he trabajado muchos años con él". "Se me ha desacreditado como padre. Eso para empezar, bobitos y como me habéis calentado os iba a dar una y os voy a dar dos", continuaba el marido de Marta López Álamo. "He explicado porqué no estuve en el plató. Con mi nombre no vais a jugar. No he ido a plató porque no se me ha dejado estar para defender a mi hija ni se me ha dejado estar en ninguna entrevista, ni nombrarme, ni decir nada de mí. No iba a ir a el día de la llegada para blanquear a la cadena y a los participáis en ese aquelarre", ha señalado.