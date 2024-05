La polémica ruptura de Alejandro Constanzia tras presentar a su madre a Alejandra Rubio: "Me ha manipulado"

Recuperando poco a poco la normalidad tras el fallecimiento de Fernando Fernández-Tapias el pasado octubre, y siempre arropada por su hija Alma y su hermana Yolanda, Nuria González ha sido uno de los rostros conocidos que no se han perdido este jueves la última corrida de la Feria de San Isidro en Las Ventas, protagonizada por Sebastián Castella, Jose Mari Manzanares y Tomás Rufo.

En las últimas semanas su nombre ha estado vinculado al de las dos 'consuegras' más famosas del momento, Terelu Campos y Mar Flores. Y es que se ha especulado mucho que a la presentadora -con la que tiene una íntima amistad- no le haría gracia la relación que su hija Alejandra Rubio mantiene con Carlo Costanzia por la enemistad que Nuria tiene con la madre del actor, ex a su vez de Fefé, desde hace décadas.

Señalada como la 'culpable' de que Terelu y Mar no se lleven bien y puedan influir en la historia de amor de sus hijos, la viuda del naviero guarda silencio y se desmarca de todos los rumores, dejando claro con una sonrisa que no piensa decir nada sobre este asunto: "No, de verdad. Muchísimas gracias, perdona".

Muy discreta, Nuria tampoco ha querido revelar si ha hablado con la hermana de Carmen Borrego después de que conociese a Carlo, con el que está "encantada" como ha asegurado Alejandra.

La expareja de Carlo rompe su silencio

La semana pasada, Carlo Costanzia visitó '¡De viernes!' y, entre otras cosas, habló de su relación con Jeimy. El hijo de Mar Flores quiso dejar claro que estaba decepcionado y que le producía mucha tristeza que su expareja hubiera pisado varios platós de televisión para hablar mal de él y ahora ella responde sentada desde el mismo sofá que él ocupó días atrás. Jeimy está molesta con Carlo. Sabe que su exnovio no habló mal de ella, "pero la soltó". Define su relación con Carlo como "tóxica" porque "ha sido muy intensa", sobre todo por "los malos momentos". ¿A qué se refiere con eso de "los malos momentos"? Lo explica: "Cuando yo no estaba en Madrid, cerca de él, me enteraba que estaba con otra chica. Era desleal y él me dejaba claro que no teníamos una relación estable y que yo estaba allí (en Tarragona) y él aquí", nos cuenta.

Según Jeimy, Carlo "no estaba a full" con ella en la relación y reconoce que le perdonaba las infidelidades: "Venía a los cuatro días contándome que ellas no eran como yo y yo me lo creía". Además, dice que Carlo era "celoso y posesivo": "Si subo una historia me decía 'no pongas eso que van a escribirte' o si quedaba con un amigo en Madrid se enfadaba y me dejaba de hablar". Dice, además, que es un "manipulador", que le "ha manipulado" y luego "se hacía la víctima".