Las polémicas declaraciones de Óscar, ganador de Pasapalabra, sobre Hacienda: "Sobran listillos y faltan inteligentes"

Óscar Díaz ha inscrito su nombre en un selecto club de los ganadores del bote de 'Pasapalabra'. Este madrileño venció a Moisés Laguardia y completó 'El rosco' del concurso presentado por Roberto Leal en Antena 3, llevándose los 1.816.000 euros que estaban acumulados en el bote.

El madrileño, traductor y responsable de comunicación de torneos de golf como profesión, ha logrado la gran hazaña después de más de 150 programas intentándolo. Esta cifra millonaria, como cualquier premio que se entrega en España, tiene un porcentaje que dar a Hacienda y que Óscar asume desde el primer momento.

"Lo que me parece justo es que una persona que cobrara lo mismo que he ganado yo por su trabajo, pagara más que yo. Lo mío no ha sido un trabajo, si es cierto que es una categoría un poco especial porque es, bueno, ya sabes, la casillita de rifas con cursos, pero te da un poco de patata con carácter publicitario, pero bueno, es lo que está establecido y yo creo que la base de una sociedad justa es que los impuestos se repartan con justicia. Entonces, no me duele en absoluto".

La contestación de un profesor de Economía

Las declaraciones de Óscar no han dejado indiferente a nadie y en el programa 'Más vale tarde' han querido contrastar lo comentado con Óscar con Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona. Al contrario que Óscar, Bernardos no ve justo que el ganador tribute el porcentaje que le toca. "Es injusto que deba pagar prácticamente un 39,5% del total de sus ganancias porque tributa en Madrid. Si un señor, en lugar de coger y ganarse el dinero concursando con su saber, se lo gana especulando, va a pagar con la misma ganancia el 27,3".

Bernardos lanzó con dureza una crítica al sistema financiero actual, afirmando que no da ejemplo de nada que alguien como Óscar tenga que tributar esa cantidad. "Creo que es injusto que a Óscar se le grave más de lo que se le gravaría por ganancias en Bolsa e inmobiliarias. Y creo que hay que darle ejemplo a la población porque, en España, nos sobran listillos y nos faltan inteligentes".

Por último, Bernardos aseguró que el caso concreto de Óscar debería servir como aviso para revisar. "Un señor como Óscar, que da un magnífico ejemplo a la población sobre que el saber no ocupa lugar y que incita a los jóvenes a estudiar y esforzarse. Una buena parte de la renta que le va a tocar estuviera exenta de impuestos porque es una renta muy trabajada. Hay muchísimas horas de esfuerzo y, quien se esfuerza, debe ser recompensado".