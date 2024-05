Adiós a Factor X: Mediaset se carga su programa musical antes de lo esperado.

La apuesta por Mediaset por relanzar las audiencias con un programa musical ha terminado por convertirse en un fracaso. La dirección de Telecinco optó hace semanas por recuperar uno de los concursos más recordados, Factor X. Animados por el reciente éxito de Operación Triunfo, lanzado en Amazon Video, y por la solidez que mantiene La Voz, emitido en Antena 3, intentaron relanzar las noches con Factor X.

Pese a que la apuesta fue grande, con Ion Aramendi como presentador a la cabeza y un elenco de jueces del más alto nivel, formado por Lali, Abraham Mateo, Willy Bárcenas y Vanesa Martín, las audiencias no han respondido a lo esperado. Desde Mediaset se ha intentado en varias ocasiones recolocar el programa en diferentes días, pero tampoco dio sus frutos.

Finalmente, han optado por tomar la decisión más drástica posible y ya han anunciado el fin del talent show. Lo que en un principio iban a ser seis programas, se ha quedado en tan solo tres, anunciando el final para el día 15 de junio. Estas decisiones han sido provocadas por los bajos índices de audiencia, teniendo un muy discreto 7,2% y apenas medio millón de espectadores.

Marina Ruiz en Factor X

Si las cosas entre Omar Sánchez y Marina Ruiz ya estaban en un punto complicado de por sí, ahora va Telecinco y le da otra vuelta de tuerca para retorcerlo más. Ruiz se guardaba una sorpresa en el bolsillo, y era su participación en Factor X, a la que fue acompañada de Omar.

"Si no tenía suficiente ahora esto... El guionista de mi vida se lo pasa increíble... hoy sale el programa de Factor X. En fin, no se lo pierdan, no tiene desperdicio (yo voy a meterme debajo de una cueva)", escribía en sus historias Marina cuando se enteró de que su participación, marcada por su romántico encuentro con Omar, iba a salir a la luz.

En el vídeo promocional del programa puede verse el momento que vivieron ante las cámaras, el público y el jurado, que nada tiene que ver con su situación actual. A pesar de todo el drama generado a raíz de una imagen que ahora genera más tensión que otra cosa para los exnovios, ahí estuvieron las amigas de Marina para apoyarla.

Entre ellas, no pudo faltar Fani Carbajo, que no pudo perderse el momentazo de su amiga, y mucho menos lanzarle todo su apoyo: "Teniendo en cuenta que fuiste directamente de la fiesta de la revelación de mi bebé... que no te dio tiempo a ensayar apenas la canción... de locos amiga, ¡te merecías no 4 síes sino 10! Lo has hecho muy bien. Las cosas como son... pero bueno... tus amigas te apoyaremos siempre".