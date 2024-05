Bombazo en Supervivientes al confirmarse el beso y los "cuernos": "Kiko y Marieta"

Los presuntos besos entre Gorka Ibarguren y Marieta siguen coleando en 'Supervivientes'. Mientras el concursante lo sigue negando, su compañera está cansada de que se le ponga en duda. "Yo no me he lucrado en ningún momento de la situación", defendía. La tensión estallaba entre ellos una vez más.

"Se me han hinchado los ovarios porque él fue quien vino aquí diciendo que estaba soltero y que a ver qué tipo de chicas habían. Si estás seguro de la relación que tienes fuera, de ti mismo y de las relaciones que formas aquí, primero no formas este circo que has formado y me dices a la cara que no quieres volver a hablar conmigo, no vienes aquí a decir que soy una sinvergüenza", expresó Marieta muy enfadada con Gorka.

El concursante negó que hubiese expresado que estaba soltero, pero Marieta apuntó a que lo habría dicho en el casting de 'Supervivientes'. Por otra parte, Miri Pérez-Cabrero también estaba muy molesta con Gorka por haber dicho él que había estado enamorada de él y que pasó de ella. "Existe la amistad entre hombres y mujeres, no renieges", defendió Miri.

Habla el entorno de la novia de Gorka

Kiko Jiménez soltó un bombazo que hizo saltar todo por los aires al afirmar en ‘Supervivientes’ que había visto a Gorka y Marieta besarse, algo que en un principio ambos negaron y que provocó el increíble enfado de Gorka que afirmaba estar muy enamorado de su novia, Andrea.

Pero, tras lo ocurrido, la trama amorosa dio un giro 180º cuando Marieta confirmó a espaldas de sus compañeros lo siguiente: ''El otro día no fui sincera. Me puse un poco en compromiso... es verdad que han habido besos en la comisura", explicaba la concursante dejando a todos boquiabiertos.

Después de conocer las versiones de ambas partes, María Verdoy ha querido conocer la opinión del entorno de Andrea, la novia de Gorka y ha conseguido hablar ellos. Aunque la presentadora afirma que Andrea está ‘’muy desaparecida’’, desvela que su entorno sí que es muy directo a la hora de hablar del triángulo amoroso que tanta polémica ha generado.

‘’Lo que tienen muy claro es que Gorka no ha hecho absolutamente nada, tienen claro que hay un complot entre Kiko y Marieta para sacar esta trama a la luz y sacar más protagonismo’’, revela Verdoy sobre su conversación con la parte afectada.

Además, la presentadora afirma que Andrea confía ciegamente en Gorka: ‘’Solo quiere que salga para que esto se normalice porque no da crédito a las palabras de Marieta ni a la trama que dicen que ha pasado’’.