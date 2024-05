Los detalles de la boda que unirá "Los Serrano" con "Operación Triunfo" y a la que están invitados los Reyes: "Ya han llegado las invitaciones"

Expectación máxima por la boda de Víctor Elías y Ana Guerra el próximo mes de octubre en la que están invitados los reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, ya que la monarca es prima hermana del artista.

Y es que, una de los temas que más ha dado que hablar en estos meses desde que sabemos que ambos se jurarán amor eterno es que al enlace matrimonial van a estar invitados los Reyes... algo "complicado" que asistan, según nos contó la artista, pero no imposible.

Ana Guerra y Víctor Elías. / Telecinco

Esta semana pudimos hablar de nuevo con Ana y nos confesó que imagina que los Reyes de España ya tienen las invitaciones de su boda: "Complicado no es. Es un protocolo, ¿no? Yo no me sé cuál es el protocolo, pero vamos, seguramente le llegará, ya han llegado las invitaciones, el Save the date ya ha llegado por WhatsApp a la gente y le llegará por WhatsApp supongo también, ya está".

De esta manera, parece que los monarcas ya tendrían conocimiento de que su primo se dará el 'Sí, quiero' con la cantante y, quién sabe, podrían sorprender a los propios novios presentándose en la ceremonia para ser testigos de su amor.