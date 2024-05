Joaquín Prat critica, una vez más, a Supervivientes por la visita de una exconcursante: "No me aporta nada"

La semana en Supervivientes ha estado marcada por la visita de una persona muy especial. Sofía Suescun ha protagonizado el concurso pese a que no está participando. Después de estar vetada por Mediaset, la cadena ha vuelto sobre sus pasos para darle un lugar privilegiado a la navarra. Además de dejarle acudir a la isla de Supervivientes, también la ha elegido como protagonista del nuevo proyecto.

Supervivientes: All Stars es el nuevo programa de Telecinco en el que van a juntar a grandes concursantes del pasado en una misma edición. Suescun ha sido la primera participante anunciada, aprovechando su viaje a Cayos Cochinos. Allí se reencontró con su novio desde hace cinco años, Kiko Jiménez, teniendo un momento muy íntimo y bonito. Pero, para lo que la mayoría fue una de las escenas de la edición, para otros no ha sido nada espectacular ni ha significado algo nuevo.

Acostumbrado a ser muy crítico con lo que se ofrece en el concurso, Joaquín Prat no se ha quedado atrás en su valoración sobre el reencuentro entre Kiko y Sofía, es más, llega a señalar que era algo innecesario. "Llamadme antiguo, a mí que tuvieran o no sexo y verlo no me aporta nada. Me aportan los momentos previos y los posteriores. A mí me aporta el cariño, el amor, la sensibilidad del viaje en la lancha, el despertar por la mañana al lado de la mujer u hombre de tu vida. Eso sí que me aporta", expresaba el presentador.

Además, ha querido destacar el favoritismo de la organización, que ha permitido que unos concursantes reciban visitas de seres queridos, mientras que otros todavía no han tenido esa recompensa moral. Habla del caso de Miri, Kiko o Ángel Cristo que sí que han tenido esa visita, mientras que otros como Blanca Manchó, Rubén Torres o Arkano, siguen esperando. "Todos se merecen ese chute de energía con la visita de familiares, pero todos, todos. Hay mucha gente ahí que no ha recibido visita".

El ganador de Joaquín Prat

El paso de las semanas en Supervivientes ha ido descartando a concursantes de cara a conseguir el premio final. Once son los concursantes que continúan en el programa a la espera de saber quién será el próximo en abandonar la isla. Pedro García Aguado o Javier Ungría son los dos nominados que quedan, aunque todo apunta a que será Ungría el que abandone Honduras, después de decir que tenía ganas de regresar a casa.

Con las apuestas por las expulsiones más o menos claras, son muchos los que se han atrevido a pronosticar al próximo ganador de Supervivientes. Durante las últimas semanas Ángel Cristo se postulaba como el claro favorito en casi todas las encuestas. Su forma de ser y la confrontación que creaba en la isla han sido claves para que el público le salve en varias ocasiones.

Sin embargo, las cosas se han estrechado y ya empiezan a salir algunos nombres como alternativas al claro favorito. El último en hacer su pronóstico ha sido Joaquín Prat, presentador de 'Vamos a ver', y que cada vez tiene las cosas más claras en el tema del ganador. En primer lugar, Ángel Cristo lo cuenta entre los favoritos, asumiendo que "lleva camino de llegar a ser finalista".

Sin embargo, él se decanta por otro nombre. "Hay que tener sangre fría para estar en la situación en la que está Gorka. Espero que llegue a la final", afirmó, antes de lanzar una comparativa muy significativa. "El concurso de Gorka me recuerda mucho al de Jorge Pérez y… Jorge Pérez se convirtió en ganador".