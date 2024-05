Alejandra Rubio es pillada con un comentario ofensivo hacia un compañero: "En televisión hay que saber un poquito de todo".

Alejandra Rubio se ha visto envuelta en las últimas semanas en una polémica que involucra a su novio, Carlo Costanzia y a la exnovia de este Jeimy Báez, que fue la que empezó todo con unas declaraciones incendiarias. Pasado los días, Alejandra Rubio se ha querido mantener al margen todo lo que ha podido, hasta que en el programa de 'Así es la vida', donde es una de las colaboradoras habituales, pusieron una serie de momentos de la entrevista en '¡De Viernes!' a Jeimy Báez.

"No tengo nada que decir", aseguraba Rubio ante las declaraciones de la expareja de Costanzia, añadiendo que a ella ya no le sorprende nada. La conversación derivó rápidamente en una de las anécdotas que contaba Báez en las que aseguraba que Carlo se había arrancado un día la pulsera telemática por una discusión. "Es que es absurdo, es ridículo", afirmaba Rubio, que no se creía la historia.

En ese momento, Antonio Montero entró en la conversación, desatando el odio de Rubio. "Porque yo entiendo que sería un momento en el que dice a la mierda y se lo arranca", expresaba el clásico colaborador, ante la negativa de Teresa Bueyes, abogada, que señalaba que eso no se podía hacer. "La ignorancia hijo, si es que la ignorancia…", criticaba Rubio, mientras que Montero se exculpaba confesando que "de presos no sé".

"Pero para estar trabajando en televisión hay que saber un poquito de todo, ¿no? Porque si vienes aquí a comentar lo normal es que te informes", fue la genuina contestación de Alejandra, que atacó a Montero con todo. "Pero lo he intentado averiguar y todavía no sé si el aparato ese lo puede desenchufar él, se lo desenchufa ella o si lo puede desenchufar una señora con el aspirador", se defendía el colaborador.

En este punto, Bueyes volvió a intervenir para aportar información. "Tiene que pedir permiso que está cumpliendo una condena", mientras que Montero se interesaba por el tema. "¿Para quitar el enchufe hay que pedir permiso?". La pregunta acabó por sacar de sus casillas a Alejandra que se le escuchó decir por lo bajo lo siguiente: "Esto es surrealista de verdad te lo digo, yo paso, no voy a participar en nada de esto".

La conversación siguió entre Bueyes y Barneda, que preguntaba a la experta en derecho sobre las diversas cuestiones que lleva tener un dispositivo de tales características. Mientras ambas conversaban, Montero y Rubio enterraron el hacha de guerra con las declaraciones de la hija de Terelu Campos. "Lo que te aguanto ehhh, cómo te pasas".