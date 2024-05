¿Cuánto cuesta abandonar Supervivientes? La compensación económica que tienen que pagar los concursantes.

Las últimas noticias que apuntan al abandono de Arkano en Supervivientes han abierto un debate en el que se señala la indemnización que tienen que pagar los concursantes en caso de dejar el programa de forma prematura. No es el primer concursante que lo hace en esta edición, ya que Zayra Gutiérrez y Carmen Borrego lo hicieron con anterioridad, pero sí el primero en hacerlo por otros motivos distintos a los médicos.

"No quiero estar aquí. Ya está. No tiene sentido para mí. Ya he llegado a mi límite. Ya está. No quiero. Esto es tiempo perdido, es tiempo que no vuelve. Me sabe mal estar asó porque no quiero que se preocupe mi familia. Quiero hablar con el programa y que me digan cuanto tengo que pagar para irme de aquí. Esto es un infierno. Me quiero ir", expresaba el concursante a Laura Madrueño y Sandra Barneda.

Por el momento le han dado 48 horas al rapero para que se lo piense, mientras su madre vuela de urgencia a Honduras para reencontrarse con su hijo. En 'Tierra de Nadie' con Carlos Sobera se conocerá la decisión definitiva del concursante. Todo apunta a que dejará el programa para regresar a Madrid, una decisión que le conllevará una penalización económica para el programa.

Lo que va a tener que pagar Arkano

Como no podía ser de otra forma, Kiko Matamoros tenía información sobre la supuesta indemnización que se tiene que pagar en caso de abandono. Además de ser exconcursante en ediciones anteriores, también es padre de Laura Matamoros, una de las supervivientes de esta edición, por lo que conoce de primera mano el gasto que supone dejar de forma prematura el programa.

"Va en función de lo que cobras. Se multiplica por tres lo que normalmente cobras por una semana, pero se establecen unos mínimos porque hay gente que va por 1.500 euros", explicaba en 'Ni que fuéramos Shhh' Kiko Matamoros. Una cantidad media que depende del caché de cada concursante.

En el programa intentaron calcular la cifra que tendría que abonar Arkano que, además de perder el dinero semanal que se cobra por estar en el programa, también tendría que dejar en las arcas de la productora unos 60.000 €, según informó Víctor Sandoval.