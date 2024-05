María del Monte no se puede creer la noticia de la libertad de Antonio Tejado: "El drama no se lo van a quitar nunca"

El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que indaga el asalto y robo con violencia en el chalé de Gines de la cantante María del Monte, ha accedido finalmente a la última petición de libertad formulada por la defensa de Antonio Tejado, sobrino de la artista y encausado en las actuaciones como presunto autor intelectual de los hechos; decretando su libertad provisional sin fianza aunque con medidas cautelares como la prohibición de salida del territorio nacional, la retirada del pasaporte, la obligación de comparecencia apud acta en sede judicial los días 7 y 21 de cada mes y la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 500 metros de las víctimas.

Una vez acordada la puesta en libertad provisional de los seis investigados, el TSJA ha informado que se han cursado los correspondientes mandamientos de libertad a la cárcel, saliendo tejado de la prisión pasadas las 14:00 horas.

El juez de Instrucción número 16 ha acordado la puesta en libertad sin fianza del sobrino de María del Monte y de los otros cinco investigados, que permanecían en prisión provisional.

El pasado miércoles se daba a conocer que la Fiscalía apoyaba la nueva petición de libertad formulada por la defensa de Antonio Tejado ante el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, encargado de indagar el asalto y robo con violencia cometido en el chalé de Gines de la cantante, aunque ceñía tal extremo a la entrega de una fianza de 100.000 euros por parte de este familiar de la artista, actualmente en prisión provisional como presunto autor intelectual de los hechos.

Sin embargo, esta salida de prisión se ha producido sin tener que ingresar fianza alguna, aunque sí se les ha impuesto como medidas cautelares la prohibición de salida del territorio nacional, la retirada del pasaporte, la obligación de comparecencia apud acta en sede judicial los días 7 y 21 de cada mes y la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 500 metros de las víctimas.

La reacción de María del Monte

La noticia de la liberación de Antonio Tejado ha sentado a María del Monte e Inmaculada Casal "como un jarro de agua fría", según ha podido saber Antonio Avilés, colaborador de 'Así es la vida'. La pareja había estado defendiendo la prisión preventiva durante todas estas semanas ante las continuas insistencias del abogado de Tejado por ponerlo en libertad. Finalmente, el duelo se lo ha llevado el acusado, que ha podido salir de prisión noventa días después.

"Nadie sospechaba que esto pudiera pasar, ni su abogado. Quedaron sorprendidas cuando se lo comunican. Lo que ellas vienen a decir es que hasta que no haya un juicio y no se sepa nada con claridad, siguen creyendo en la presunción de inocencia", expresaba Avilés, ilustrando la situación en la que se encuentran las víctimas del asalto, que siguen con el miedo en el cuerpo después de la desagradable experiencia que sufrieron.

"Ha podido descansar interiormente un poco más. Lo que ha dicho a su entorno es que no hay que olvidar que es su sobrino y que está durmiendo en una celda", detallaba sobre el estado de la tonadillera, añadiendo que "está más tranquila, pero el drama y la situación que vivieron no se lo van a quitar nunca".

Por otro lado, Antonio Tejado se habría derrumbado nada más salir de prisión, después de ver el apoyo, o mejor dicho, el no apoyo de personas que creía de su confianza. "Así es. Ayer alguien me cuenta lo que sucede. Antonio estaba muy mal, no paraba de llorar. Se ha enterado de quién ha estado y quién no a su lado, y quién ha hecho manifestaciones que han podido dañar su imagen. Y es muy consciente de la gente que ha podido favorecer que él haya estado más o menos tiempo en prisión".

Por último, Avilés ha informado de que del Monte sí que habría preguntado por su sobrino. "Nadie del entorno de Antonio Tejado se ha puesto en contacto con María del Monte, pero de alguna forma María sí se ha interesado por saber cómo estaba su sobrino a través de terceros".