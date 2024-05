Sofía Suescun y su compañera en el nuevo Supervivientes: "Nos lo han ofrecido a los dos"

Violeta Mangriñán vuelve a repetir como imagen de 'Pantene' junto a Paula Echevarría. La influencer ha asistido como anfitriona y a la celebración del 25 verano de 'pelo Pantene' y ha aprovechado la ocasión para dejar claro que no tiene intenciones de ampliar su familia. "No, te aseguro que no, de hecho no sé cómo pasó lo de la segunda, no me dio tiempo ni a arrepentirme, fue como ¿qué ha pasado? Bueno, me hacía ilusión que en algún momento tuviese Gala una hermana y ya está, pero ya está. Ni por asomo me planteo una tercera o ni un tercero", ha comentado, subrayando que dos hijas son suficientes para ella.

En cuanto a la crianza de las pequeñas de la casa, Violeta ha explicado cómo ella y su pareja, Fabio Colloricchio, manejan su vida familiar a pesar de sus ocupadas agendas laborales: "Pues mira, ahora mismo estamos Fabio y yo en un nivel de trabajo bastante alto. Estamos trabajando los dos, gracias a Dios, muchísimo y ojalá sea así durante mucho tiempo. Y como todos los que tienen hijos y trabajan fuera de casa, conciliando, haciendo malabares con el tiempo. Si tú tienes esto, pues yo a la tarde me vengo y tú tal. Con ayuda de los abuelos, obviamente".

Manuel Riu

Sobre posibles planes de boda, la influencer afirma tajantemente que no están en sus prioridades: "No, no. La verdad es que mira, me hace más ilusión tener una casita en Madrid o encontrar casa en Madrid que que me pida el matrimonio. Tampoco quería ser madre y ahora tengo dos hijas. Entonces, si me pide matrimonio, me casaré, pero no está en mi lista top one".

Después de recibir numerosas críticas por su peso, ha revelado que no sigue ningún tipo de dieta: "La verdad es que de dieta no hago ninguna dieta, trato de comer sano, pero también como menos sano de vez en cuando y no pasa nada. Creo que el dormir poco y el no parar han hecho que recupere mi peso y esté en forma sin hacer grandes milagros".

Respecto a cómo le afectan dichos comentarios, Violeta confiesa que es inevitable acabar leyéndolos: "Lógicamente no me gusta leer cosas feas porque a nadie le gusta leer cosas feas. Trato y hago un trabajo diario para que cada vez me la resbale más todo, la verdad. Hay días que me afectan más porque a lo mejor estoy sensible o he dormido menos y hay días que me dan igual".

Finalmente, Violeta ha revelado que ni ella ni Fabio participarán en 'Supervivientes: All Stars'. Eso sí, la influencer nos ha confesado que se han puesto en contacto con ambos y que no descartarían asistir en un futuro: "Ninguno de los dos, nos lo han ofrecido a los dos pero no vamos a ir porque Fabio tiene mucho trabajo, yo también. Voy a abrir Maison en nada, y tengo una bebé súper pequeña entonces sé que tengo una espinita y una cuenta pendiente con 'Supervivientes' pero igual en un futuro, hoy por hoy es incompatible".