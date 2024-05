Las secuelas que arrastra Claudia Martínez tras volver de Supervivientes: "Me afecta todo"

Supervivientes sigue regalando momentos de infarto. Expulsión, una pareja que se dice adiós, cambio de grupos e incluso repesca fueron algunos de los momentazos que se dieron en la gala del jueves.

La repescada fue Laura Matamoros, que pugnaba junto a Lorena Morlote, Rocío Madrid, Kike Calleja o Mario González, aunque este último rechazó entrar en la terna.

Su novia, Claudia se quedaba desconsolada en la palapa mientras Laura Madrueño acudía a apoyarla. Sin embargo, lo que no sabía la influencer y extronista era que su novio había tenido oportunidad de continuar su aventura en Supervivientes gracias a la repesca, pero había decidido rechazar la posibilidad de volver a la isla.

Ahora, con la pareja de vuelta en España, toca volver a la vida normal. Sin embargo, adaptarse de nuevo a lo cotidiano no parece estar siendo atrea fácil para Claudia Martínez. La influencer ha compartido en su Instagram las secuelas que aún arrastra de su experiencia en Honduras.

Secuelas

Claudia Martínez está todavía aterrizando de la que hasta ahora puede decir que ha sido la experiencia de su vida. La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' se ha sincerado con sus seguidores sobre cómo se encuentra y ha revelado las secuelas que sufre tras su regreso de 'Supervivientes'.

La reacción de la influencer no es muy distinta a lo que ya han vivido otros concursantes que han pasado por Honduras. Intentando retomar su vida, la novia de Mario González se ha encontrado con ciertos problemas. De ellos se ha lamentado la joven que sabe que es consciente de que tiene que mimarse ahora un poco más porque esta experiencia extrema ha hecho mella en su estado anímico.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha revelado cómo está en estos momentos y Claudia tiene claro que hay un antes y un después. La influencer ya había indicado anteriormente que iba a retomar su trabajo con el psicólogo una hora a la semana, que le está ayudando a recolocarse.

Tras su segunda sesión, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha hecho un balance y estas han sido sus conclusiones: "Hoy hace tres semanas que volví (aunque parezcan tres años) y aún me siento un poco fuera de lugar a veces. He vuelto muy sensible (más de lo normal) y me afecta todo por mil. Estamos trabajándolo".

Tras esta desubicación de la que Claudia que habla como una de las principales secuelas tras 'Supervivientes', tanto ella como su novio están tratando de refugiarse el uno en el otro. Afortunadamente, ambos han vivido esta aventura extrema y saben cómo se sienten. De ahí que para alejarse del ruido y dedicarse tiempo de calidad ellos, ambos han iniciado un romántico viaje a Venecia que también está siendo de lo más sanador.