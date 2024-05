Desvelan la verdad de Tamara Gorro en redes sociales ante un público boquiabierto: "Lo que estoy publicando no es real"

Tamara Gorro ha sido colaboradora de diferentes programas y actualmente aparece algunas tardes en Y ahora Sonsoles, que se emite en las tardes de Antena 3. También desarrolla una exitosa faceta como influencer en sus cuentas oficiales de Instagram y Tik Tok, donde cuenta con 2 millones de seguidores y 1,4, respectivamente. Una cifra muy superior a la de otros influencers que se dedican exclusivamente a lo que publican y comparten en sus redes sociales.

Durante su matrimonio, Tamara y Ezequiel unieron fuerzas para montar un imperio común. Ambos venían de mundos distintos (ella de la televisión, él del fútbol) pero la sinergia de su tirón popular hizo el resto: en su curriculum empresarial se puede encontrar un bar de cócteles o una sociedad inmobiliaria. Además, Garay y Gorro son administradores solidarios en dos sociedades para gestionar sus diferentes líneas de negocio. Según consta en los registros, a finales de 2018 el futbolista y la influencer montaron Real Estate Gargor S.L. Según consta, esta empresa centra su actividad en la adquisición, rehabilitación y venta de todo tipo de bienes inmuebles, así como en la prestación de toda clase de servicios de diseño de interiores, decoración o proyectos de rehabilitación. El Instagram de la compañía no actualiza sus publicaciones desde poco después de que anunciasen su ruptura, matizan desde Outdoor. La pareja montó en 2011, el año de su boda, otra compañía, Onírico Play S.L. (antes Esmara Eventos SL) centrada en la representación artística, organización, promoción, difusión y coordinación de todo tipo de eventos deportivos. Desde esa empresa gestionaban el bar 'Somos 1' que abrieron en Móstoles especializado en cócteles que cerraron en la pandemia.

Además de su faceta de influencer, Tamara Gorro también se dedica a la escritura y lleva tiempo anunciando que va a recuperar esta práctica que le apasiona. De vez en cuando, Gorro regala a su "familia virtual" (como denomina a sus seguidores) frases de motivación y reflexión propias que son muy aplaudidas por sus followers.

Se sincera como influencer

Tamara Gorro es una de las influencers con más seguidores en nuestro país. Tiene más de 2 millones de followers. Gorro cuenta a "su familia virtual" desde las alegrías que vive hasta los momentos en los que se rompae. Y así ha sidod e sincera en una de sus últimas stories. Aunque ha dudado en compartir estos stories, la colaboradora de televisión se ha visto empujada a hacerlo por un simple motivo y ha querido compartir su reflexión. "Todo, bueno no, casi todo, el 98% de lo que vemos en redes es falso. Y no lo digo por acusar a nadie, me pongo yo la primera. Yo hoy he publicado algo que no era real", comenzaba explicando. Un poco antes, Tamara compartía una visita al colegio de su hija Shaila, después una fotografía sonriendo en su oficia y hasta un vídeo en el que cambiaba de estilismo. Aunque todo eso pareciese "maravilloso", la influencer ha confesado en sus stories que se estaba "autoengañando" ella misma. "Lo que estoy publicando no es real. Antes bueno, pero ya no publico nada por los demás, lo hago por mí. Qué fuerte Tamara, te estás forzando a estar bien si estás mal".

"Debes permitirte estar mal y darte cuenta de que has forzado una felicidad y no te beneficia. Todos pasamos por lo mismo, tenemos nuestros más y nuestros menos. Cometemos errores con nosotros mismos. Probablemente ahora me ponga a llorar porque tengo que sacarlo, pero estaré orgullosa porque em lo he permitido", continuaba.