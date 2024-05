Alejandra Rubio sentencia a Sofía Cristo por las palabras hacia su hermano: "Es una barbaridad".

El regreso de Ángel Cristo Jr. a España tras su expulsión de 'Supervivientes' ha reavivado la guerra familiar que mantiene contra su madre y su hermana desde hace meses. En su reaparición en el plató de 'Conexión Honduras' el hijo de Bárbara Rey no dudaba en 'culpar' a la vedette de su fuga y desaparición en la isla durante más de tres horas después de protagonizar una brutal discusión con Aurah Ruiz.

"Cuando yo era un niño, un adolescente, y mi madre me echaba de casa o discutía conmigo, yo me escapaba y a veces he estado noches enteras durmiendo fuera, en un bosque, en una encima. Si yo no hubiera vivido lo que he vivido estos últimos años a lo mejor hubiera reflexionado y pensando antes de irme" aseguraba emocionado, entonando el mea culpa por su actitud en el reality.

Unas declaraciones que le han hecho mucha gracia a Sofía Cristo. "No voy a hablar... Lo que sí... Es que me hace gracia. Ayer estaba yo pensando lo de la encina. Que me hizo mucha gracia, lo de la encina. Yo dormía en un pino enfrente. Digo, éramos vecinos de un pino y una encina. Oye, así estábamos. Nos turnábamos cuando mi madre nos echaba de casa. Bueno, amor, que estoy de broma, ¿eh? O sea, paso. Prefiero quitarle ya esto porque no... Ya está" ha afirmado entre risas, dejando claro que su madre no les echó de casa ni su hermano pasaba las noches en el bosque como ha contado.

Más esquiva se ha mostrado cuando le hemos preguntado por las palabras de Bárbara, que muy dolida ha acusado a su hijo de hacer apología del maltrato por lucir en la frente una cinta roja como la que llevaba Ángel Cristo padre. "No he visto nada porque es que llevo todo el día de viaje, currando. Me han escrito, obvio, me han escrito, pero no voy a opinar de nada" ha explicado, dejando en el aire si como ha contado la vedette, su hermano no se hizo cargo de su padre antes de su muerte ni tenía relación con él. "Ya no viene ni al caso" ha sentenciado.

Sofía tampoco ha querido entrar en lo que Ángel ha dicho sobre ella, reconociendo que entiende su postura de mantenerse al margen porque debe retirarse de los asuntos que le puedan causar estrés y por los que podría recaer en sus viejas adicciones, superadas hace muchos años. Un dardo al que la Dj ha reaccionado con indiferencia, asegurando que le parece "estupendo" lo que opine su hermano.

Para finalizar, Sofía ha querido mostrar su apoyo incondicional a Bárbara Rey, posicionándose una vez más en contra de Ángel, del que ha confesado que no quiere saber absolutamente nada: "Luego sacarán solamente la mierda que he dicho y esto lo van a cortar, pero mi madre la mejor. Yo lo digo siempre".

"No quiero tener relación con mi hermano, ya no puedo más. Yo tengo 40 años, llevo muchos años aguantando muchas cosas, callando muchas cosas que no voy a contar y que no voy a decir, porque no sirven de nada y no quiero que me demanden. Mi principal objetivo ahora mismo es proteger a mi madre. Las demandas las ponemos nosotros, no ellos. Aunque a mi madre le duela, hay que hacerlo" ha concluido.

La reacción de Alejandra Rubio a las palabras de Sofía Cristo

Como no podía ser de otra forma, las palabras de Sofía Cristo han llamado la atención en el mundo del espectáculo. Ya sea por su tono o por lo que ha dicho, la contundencia con la que ha respondido a su hermano Ángel no ha dejado indiferente a nadie. En 'Así es la vida', Alejandra Rubia, amiga íntima de Sofía, ha querido matizar los comentarios de la hija de Bárbara Rey.

"La conozco bastante y estas palabras son surrealistas. Sofía ya pasó por su proceso hace mucho tiempo, tiene la vida muy hecha. Está muy concienciada, tiene una vida sanísima, su trabajo, sus charlas", explica sobre el estado en el que se encuentra su amiga y la reacción desmedida que ha podido tener Ángel Cristo. "Me parece que parece decir esto públicamente hacia tu hermana es una barbaridad cuando sabe que esto no es cierto".

"Él dice: 'mi madre no ha sido tan buena ni mi padre tampoco', pero claro a tu madre te la cargas públicamente y de tu padre te pones una banda en la cabeza, eso es lo que no entiendo", terminó diciendo Rubio que, ha dejado claro que su apoyo está con Sofía y Bárbara Rey.