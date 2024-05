¿Qué le pasa a Jessica Bueno? El mensaje de Luitingo que hace saltar las alarmas

Jessica Bueno y Luitingo avanzan firmes en su relación. Tras salir de la casa de Guadalix de la sierra donde se conocieron mientras participaban en GH VIP, la pareja no de ha separado. Unas navidades en familia y tiempo con los hijos de la modelo evidencian la buena sintonía que reina entre ellos.

De hecho, muetsra de que lo suyo va en serio, es el paso que deba el sevillano mudándose a Bilbao, ciudad en la que reside la modelo y ex de Kiko Rivera.

Su unión es tal que han decidido llevarla al plano profesional cantando juntos en redes sociales e incluso, lanzando un videoclip en el que la influencer es la protagonista.

Todo hace indicar que estos pasos no son más que la prueba de que la relación va viento en popa. Sin embargo, un mensaje de Luitingo en Instagram dirigido a su novia ha hecho saltar todas las alarmas sobre cómo se encuentran realmente.

Mensaje

Jessica Bueno bueno podría no encontrarse en su mejor momento personal. Aparentemente todo en la vida parece sonreír a la exconcursante de 'Gran Hermano VIP'. Su relación con de pareja cada día es más estable, su vida en Bilbao con su chico y sus tres hijos parece maravillosa y sus compromisos profesionales no dejan de crecer. Pero a juzgar por el inesperado consejo que le acaba de dar Luitingo públicamente, con el que podría estar dando pistas sobre su verdadera situación actual, parece que existe algo que no termina de encajar en la vida de la modelo.

La de Los Molares es una de las mujeres más guapas de España. Coronada Miss Sevilla en el año 2009, la modelo lleva años trabajando para grandes marcas o producciones de moda. Tras tener a su primer hijo con Kiko Rivera y la posterior llegada de sus hijos en común con Jota Peleteiro, la sevillana decidió apartarse de las pasarelas y de la industria, dejando su carrera de lado para centrarse en lo que más le ha importado siempre en la vida: sus hijos.

Ella misma hablaba de esto mismo durante su paso por 'GH VIP' y posteriormente en 'Un cuento imperfecto', donde no dudó en hablar abiertamente de sus múltiples inseguridades y complejos.

José Luis Romero Magro - verdadero nombre de Luitingo - intenta cada día con su eterna sonrisa y particular sentido del humor que los fantasmas del pasado se alejen de la vida de Jessica y que esta vuelva a confiar y a recuperar la seguridad en sí misma.

Aun así, parece que todavía a día de hoy continúan habiendo momentos de flaqueza que hacen que Jessica Bueno se sienta "pequeña" e insignificante.

Hace apenas dos horas, Jessica Bueno ha querido compartir con sus seguidores una serie de imágenes con sus seguidores de Instagram. Fotografías que su novio le ha realizado este fin de semana y que la modelo ha querido acompañar por una reflexión: "Donde la vida sepa a mucho, los ojos se achinen y el corazón se agrande".

A excepción de la primera instantánea, Jessica aparece con el rostro bastante más serio y apagado. Su gesto, unido al inesperado consejo de Luitingo, en el que anima a la sevillana a sentirse guapa y a quererse más a sí misma, podrían ser pruebas del mal día que Jessica podría haber pasado a nivel emocional.

"Muy, muy guapa!! A ver si te lo vas creyendo ya, que con lo que te pongas estás bien y guapa! ¡Y tienes un físico super bonito!", le dice el de Triana mientras intenta animar a la mujer con la que se ve pasando el resto de sus días.