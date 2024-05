Nueva e inesperada boda en Supervivientes tras el enlace de Ángel Cristo: "Es el mejor día de mi vida, el mejor"

Cuando se cumple su primer aniversario como pareja, Gorka y Andrea Morate se reencuentran en 'Supervivientes' a pesar de la insistencia de la joven en mantenerse al margen del revuelo mediático que ha provocado el concurso de su chico. Visiblemente nerviosa, pero con muchas ganas de abrazar a su pareja, Andrea.

Lejos de disfrutar de un encuentro fácil, Gorka tuvo que enfrentarse a una dura prueba, llegar a Cayo Gallo a nado a pesar del fuerte viento que azotaba la costa durante el desafío. Agotado, Gorka llegaba al pequeño islote sin esperar el emocionante reencuentro con su chica. Tras rechazar una deliciosa tortilla de patatas por leer una carta de sus padres, Gorka se fundía en un tierno abrazo con su pareja. "Es el mejor día de mi vida, el mejor" reconocía el concursante.

Ante los constantes ataques por parte de sus compañeros de que entre él y Marieta ha podido haber algo más que una amistad, Gorka sentenciaba: "Nunca he dudado de todo lo que quiero a Andrea, ni un segundo. Está haciendo un esfuerzo por estar aquí, yo sé el esfuerzo que está haciendo por apoyarme, sin palabras". Sobre lo primero que quería aclarar con su pareja, Gorka comentaba: "No sé lo que se ha podio ver fuera, a ver si confía de verdad en mí, no lo dudaba pero necesitaba sentirlo, no me acordaba de su olor".

Emocionado por el reencuentro, Gorka no dudaba en reconocer ante las cámaras que en un futuro le gutaría casarse con ella: "¿Tú qué quieres que se lo pida en directo?... Lo voy a hacer, pero no puedo hacerlo a bote pronto. Soy muy tradicional, le voy a pedir la mano a su padre primero".

Una vez en Cayo Gallo, le ha tocado elegir su premio entre dos recompensas: una tortilla de patatas o una carta. “Llevo toda la aventura queriendo comer esto, pero me voy a quedar con la cartita”, ha anunciado Gorka. En la misiva, sus seres queridos le transmitían su cariño y le animaban a continuar en su aventura. “Puedes estar tranquilo. Las que te conocemos y te queremos no dudamos de tu palabra. Ya lo sabes”, ha leído Gorka.

Su familia firmaba la carta, pero en la firma faltaba un nombre: el de su novia, Andrea. Todavía faltaba una sorpresa: escondida en un cofre a su lado le esperaba Andrea. Gorka ha abierto la caja y se ha sorprendido al ver a su novia, a quien ha besado y abrazado, muy emocionado. “¿Está todo bien?”, le ha preguntado. “Está todo bien”, le ha confirmado ella. Gorka no se lo podía ni haber imaginado: “Esto no me lo esperaba”. “¡Es el mejor día de mi vida!”, ha exclamado Gorka al hablar de nuevo con Carlos Sobera. “Nunca he dudado de todo lo que quiero a Andrea, ni por un segundo”.

Manuel Riu

Le reacción de sus compañeros

Andrea va a pasar la noche en Playa Corinto junto a Gorka y el resto de concursantes de 'Supervivientes', con quienes se han reunido tras disfrutar de algunos momentos a solas. Arkano y Torres han sido los primeros en recibirla y más tarde todos se han puesto en fila para que Andrea pudiese saludarles de uno en uno. Al final de la fila se han colocado Kiko, Marieta y Miri. “Andrea, ¿qué te ha parecido conocer a Miri y a Marieta?”, ha preguntado Carlos Sobera desde plató. “Bien”, ha respondido ella, sin tener nada que comentar con ellas. “Si ella no tiene preguntas, yo menos respuestas”, ha asegurado Kiko. “No hay nada que esconder”, ha afirmado Gorka, dando por “zanjado” el tema.