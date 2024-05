Ángel Cristo suelta una bomba sobre su futura paternidad: "Lo antes posible"

Supervivientes encara su recta final. Con las semanas contadas para descubrir quién será el ganador de esta edición, aún parece que hay cuentas por saldar. Por ejemplo, las que todavía tiene pendiente Ángel Cristo, quien mantiene frentes abiertos tanto con sus compañeros de concurso como con algunos de sus familiares.

La guerra abierta que mantiene con su madre, Bárbara Rey, sigue alimentando capítulos cada semana aunque tampoco se queda atrás la tensió que mantiene con su hermana, Sofía Cristo, que se ha posicionado del lado de la vedette y que ahora, ha sido señalada por el exsuperviviente al mostrar su preocupación por una posible recaída de la DJ en el consumo de sustancias. Un lucha que mantiene desde hace años.

Además de los enfrentamientos que el exconcursante de Supervivientes mantiene con su familia, hay muchos interrogantes que rodean nel rumbo que tomará Ángel Cristo en el plano personal. Una de las preguntas recurrentes es sobre si estaría dispuesto a ampliar la familia con su novia Ana Herminia. A esto ya ha respondido el hijo de Bárbara Rey.

Paternidad

‘Vamos a ver’ muestra las declaraciones de Ángel Cristo Jr., que ha sido pillado en plena calle cuando se dirigía a un restaurante junto a Ana Herminia. La prensa no ha dudado en preguntarle por el vídeo que su madre ha subido a redes sociales donde enseñaba numerosos platos de comida que le había preparado a Sofía Cristo. Con este vídeo, la artista hacía referencia a las escandalosas declaraciones en las que Cristo Jr. comentaba que en la adolescencia Bárbara Rey le dejaba sin comer.

La novia de Ángel ha realizado una entrevista para la revista 'Diez Minutos' donde se ha dirigido hacia Bárbara Rey con duras palabras, por lo que la prensa tampoco ha dudado en preguntar la opinión del hijo de la artista: “No la he visto todavía, os lo prometo”, ha respondido Ángel Cristo jr.

Después de que Ángel Cristo dijera que su madre no le daba de comer, Bárbara Rey ha subido un vídeo a las redes sociales mostrando una mesa llena de comida, a lo que su hijo responde: “Hablar de esto es meterme en jardines que ahora mismo no es lo ideal, pero no sería la primera vez que solo cocina para mi hermana”. Cuando la prensa le pregunta sobre si sigue pensando que no le tienen miedo a ninguna demanda, Ángel responde “se pasan más tiempo en el juzgado que en mi casa".

“Lo dije en ¡De Viernes!, tengo muchas cositas. Lo que si os puedo decir es que yo nunca me agarraría a hablar si no tengo pruebas. No sé si ellas tienen pruebas, lo mismo sí y yo no lo sé”, detalla el hermano de Sofía Cristo.

La prensa le pregunta cuándo tiene planeada la boda con su pareja, a lo que el hijo de la exvedette comenta: “Lo antes posible, pero lo que sí os digo es que con calor no. No nos gustaría ampliar la familia, ya tenemos una edad. Necesitamos ser felices”. Sobre su madre, Ángel Cristo jr. declara: “Que nos quiera ver felices sería lo normal. Si dijese lo contrario quedaría fatal”.