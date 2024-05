Belén Esteban regresa a Telecinco por un reality: "Mediaset, llámame".

Belén Esteban ha aparecido esta tarde en el directo de 'Ni que fuéramos Shhh' en el Canal Quickie, y ha contestado punto por punto a todas las declaraciones que María José Campanario hizo ayer en 'Y ahora Sonsoles' tras cumplir 46 años.

"Yo tengo a mi hija con mi marido que aunque no sea el padre que le haya engendrado, pero es el que se ha portado como un verdadero padre" ha empezado dejando claro la Esteban en su plató.

Además, la colaboradora de televisión ha asegurado que María José es muy "lista" porque ahora está muy tranquila, ya que 'Sálvame' ha desaparecido, pero ha recordado que "yo siempre he defendido a Julia en 'Sálvame', pero cuando dice que no ha hablado de sus hijos... hombre los ha sacado en portada".

En cuanto a su conflicto, Belén ha comentado que "el único culpable que hay aquí es Jesús, aunque creo que su mujer no ha ayudado, pero ella no tiene la culpa, la tiene el padre".

El ofrecimiento de Belén Esteban

Con el nuevo escaparate que ofrece 'Ni que fuéramos' y con el que va a dar cuando se traslade de forma definitiva a la televisión generalista, Belén Esteban ha dejado muy claras las prioridades que tiene a día de hoy. Una de las grandes noticias a nivel televisivo en las últimas semanas, está siendo el lanzamiento de Supervivientes 'All Stars', un formato en el que se juntan algunos de los grandes concursantes del reality.

Entre los colaboradores del programa de 'Quickie' no hay campeones de Supervivientes, pero sí que los hay de Gran Hermano VIP, ya que la de Paracuellos se impuso con el premio en 2016. Es por eso que no han dudado en preguntarle sobre la posibilidad de ir a una versión 'All Stars' del concurso que se celebra en Guadalix de la Sierra. "Diría que sí, con dos cojones y para volver a ganarlo, así de claro". Expresó sin dudas Esteban.

Algunos de sus compañeros, como el caso de Kiko Matamoros, aprovecharon la confesión para dejar claro que sería muy críticos con su participación, algo que no ha amedrentado a la reina del pueblo. "La pena es que no entrarías conmigo porque te ganaría. Tu calla que abandonaste ‘GH VIP’, tiraste la toalla", remató Esteban, señalando el hecho de que Matamoros abandonase el programa antes de tiempo. "Si me hubiesen pagado lo que te pagaban a ti...", contrarrestaba el colaborador.

"En este tiempo que he estado alejada de la televisión, me he reseteado y sé lo que quiero, y sé la mujer que soy y la fuerza que tengo. Me da igual a quién me metieran, entraría y con la cabeza bien alta. El programa que hice fue bueno, pero lo disfrutaría. Así que Mediaset, ya que estáis llamando a todo el mundo, llamadme", sentenciaba Esteban, dejando una puerta abierta a su regreso a la cadena.