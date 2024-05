Belén Esteban rompe su silencio sobre la hermana de su hija Andrea: "Las fechas no la van bien"

Belén Esteban ha aparecido esta tarde en el directo de 'Ni que fuéramos Shhh' en el Canal Quickie, y ha contestado punto por punto a todas las declaraciones que María José Campanario hizo ayer en 'Y ahora Sonsoles' tras cumplir 46 años.

"Yo tengo a mi hija con mi marido que aunque no sea el padre que le haya engendrado, pero es el que se ha portado como un verdadero padre" ha empezado dejando claro la Esteban en su plató.

Además, la colaboradora de televisión ha asegurado que María José es muy "lista" porque ahora está muy tranquila ya que 'Sálvame' ha desaparecido, pero ha recordado que "yo siempre he defendido a Julia en 'Sálvame', pero cuando dice que no ha hablado de sus hijos... hombre los ha sacado en portada".

En cuanto a su conflicto, Belén ha comentado que "el único culpable que hay aquí es Jesús, aunque creo que su mujer no ha ayudado, pero ella no tiene la culpa, la tiene el padre".

Con total tranquilidad, la de Paracuellos se ha alegrado "mucho que ella esté bien y esté tranquila" y ha confesado que "no quiero guerras con ella ni con Jesús".

Eso sí, ha querido poner un 'pero' a las declaraciones de la mujer de Jesulín de Ubrique, ya que "las fechas no la van bien" porque "cuando dice que empieza con Jesús, él me llama a mí para que vaya y yo no voy porque a mí Humberto Janeiro me prohíbe ir... pero las fechas no le van bien".

El regreso de Jorge Javier

Belén Esteban sigue vetada en Telecinco, pero se muestra de lo más libre y sincera en 'Ni que fuéramos Shhh' en el Canal Quickie. Quién sí ha regresado por todo lo alto a la cadena que emitía Sálvame ha sido Jorge Javier Vázquez, compañero de Esteban durante 14 años. Tras su éxito en la nueva temproada de Supervivientes, El presentador regresa para presentar Gran Hermano de anónimos después de siete años. La emoción se ha apoderado de Jorge Javier cuando la noticia se ha hecho pública durante una gala en el palacio de Cibeles de Madrid.

Ion Aramendi ha comunicado esta información y le ha felicitado por volver a presentar 'GH'. En las primeras palabras de Jorge Javier se ha notado la ilusión por regresar al formato que desde 2016 presenta desde la triste marcha de Mercedes Milá. El presentador estrella de Mediaset ha mostrado su felicidad: "Voy a presentar la nueva edición de 'Gran Hermano'. Estoy muy feliz y contento". Jorge Javier ha señalado que quiere que esta edición de anónimos sea la mejor de todas: "Ojalá vivamos una edición única y mágica". Tras esto, ha añadido de que él no será el único, ya que Ion Aramendi presentará los debates dominicales: "Os espero a todos a partir de septiembre y también tengo que deciros que los domingos los presentara Ion Aramendi".

Estas emocionantes declaraciones las ha dado después de celebrar esa gala en el Palacio de Cibeles y ha subido una historia a sus redes sociales para celebrar su regreso con sus seguidores. Jorge Javier ha escrito el siguiente mensaje: "Todas las ganas para un 'Gran Hermano' mágico".