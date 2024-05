Bertín Osborne se hace la prueba de paternidad: “Llevábamos mucho tiempo esperando

Aunque la polémica estallaba el pasado mes de julio, en 2023, cuando Gabriela Guillén anunciaba públicamente que estaba embarazada de Bertín Osborne, la batalla que enfrenta a la modelo y al cantante está viviendo estas semanas su mayor crudeza. En menos de 72 horas hemos asistido a un cruce de acusaciones públicas con un tono cada vez más elevado y cargado de reproches entre los dos. Las dudas por parte de Bertín y de su entorno sobre la paternidad del menor así como su trato y ayuda inexistentes en su cuidado y manutención, han marcado una guerra que, sin embargo, parece ahora cada vez más cerca de cerrarse o, al menos, de acallarse.

Casi 6 meses después del nacimiento del pequeño, por fin hay fecha para la realización de las pruebas de ADN. Según ha adelantado en exclusiva esta misma tarde la periodista Beatriz Cortázar en el programa de Antena 3, ‘Y ahora Sonsoles’ se están produciendo los primeros avances en torno a este aspecto. “Llevábamos mucho tiempo esperando a ver qué pasaba con la demanda de paternidad que había interpuesto Gabriela a Bertín Osborne”, empezaba diciendo la tertuliana en referencia a las especulaciones que apuntaba a que la modelo no habría llegado a denunciar. “Ayer por la noche pude ponerme en contacto con ella (con Gabriela) y ya los tiempos empiezan a cumplirse”, añadía la madrileña.

Será en Madrid

“A mediados del mes de junio, es decir, estamos hablando de dos semanas desde hoy, ella está emplazada para comenzar lo que son las pruebas de ADN”, anunciaba con seguridad Beatriz Cortázar que aunque ha asegurado que se llevarán a cabo en Madrid, no ha desvelado el lugar exacto. “Hasta donde sé, es que a mediados de junio en Madrid están emplazados la madre y el hijo. Tiene que citar el Juzgado en el lugar. Gabi no me ha querido especificar más porque me imagino que tampoco querrá que todo esto se convierta en un show. La demanda se presentó en la localidad donde tiene la finca Bertín en Sevilla y esa, el lugar, era mi duda, pero ella al vivir en Madrid, está emplazada en Madrid”, decía la periodista.

De momento, tal y como la colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’ explicaba en directo desde el plató, la citación solo le ha llegado a Gabriela Guillén y al bebé. Se trata del procedimiento habitual. “Él todavía no ha recibido la citación. Primero la reciben la madre y el bebé, obviamente, y no tardando mucho más la recibirá Bertín. Me imagino que si no la ha recibido ya, no tardará en hacerlo”, concluía la periodista.