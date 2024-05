La expareja de Matamoros reacciona a su ruptura: "Lo más difícil que he hecho en mi vida"

Laura Matamoros sigue regalando momentazos en los platós, a pesar de ya no estar en Supervivientes. Sin embargo, cabe destacar que desde que aterrizó en Honduras, la hija del polémico colaborador no ha dejado de estar envuelta en todas las trifulcas que han tenido lugar en esta edición del reality.

Sus duros enfrentamientos con Kiko Jiménez, su lesión y su última guerra con Miri Pérez-Cabrero fueron algunos de los encontronazos que la influencer ha vivido en la isla.

Sin embargo, además de los momentos de tensión que la hermana de Diego Matamoros protagonizó en el reality, tabmién tuvo tiempo de abrirse y sacar su faceta más personal en el puente de las emociones.

Allí, la joven afrontó varios frentes abiertos, entre ellos el papel que juega Makoke, exmujer de su padre, en su vida, o la dolorosa ruptura a la que tuvo que hacer frente después de darse una segunda oportunidad con el padre de sus hijos, Benji Aparicio.

Ahora, el hostelero ha reaccionado ante los medios al ser preguntado por su ex.

El ex de Laura se pronuncia

Benji Aparicio ha reaparecido y se ha pronunciado por primera vez tras las declaraciones que dio Laura Matamoros sobre su ruptura. La exconcursante de 'Supervivientes' se abría en canal y revelaba en Honduras unos datos que hasta el momento no había dado acerca de su relación sentimental con el cocinero. La suya ha sido una historia que se ha caracterizado por estar llena de idas y venidas hasta que se rompió, parece que definitivamente, el pasado año.

Según la ganadora también de 'GH VIP', esta decisión fue "la más difícil que ha tomado en su vida", aunque fuera el padre de sus hijos el que tuviera la última palabra y el que decidió no dar más oportunidades a su relación. La realidad es que hasta este momento Benji Aparicio no había intervenido ni hecho ningún comentario al respecto hasta ahora. Lo ha hecho en la plaza de toros de las Ventas de Madrid ante las preguntas de los periodistas concentrados.

Ante los profesionales de Europa Press, Benji Aparicio ha contestado, aunque no ha dado detalles ni ha mencionado a su ex, pero sí ha dado unas tímidas declaraciones acerca de cómo está en este momento. Con un discreto "muy bien", el cocinero ha dejado claro que no va a intervenir ni dar más opiniones acerca de lo que su expareja y madre de sus dos hijos ha dicho en 'Supervivientes'.

Esta ha sido la información que Benji Aparicio ha compartido con los periodistas, dejando entrever con su silencio que esta separación sí que podría ser la definitiva, aunque tanto él como Laura Matamoros tengan para siempre una unión por el bien de sus dos hijos en común: Matías, de cinco años, y Benji, de dos.