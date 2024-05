La Fiscalía pide pena de cárcel para el individuo que agredió en directo a una reportera de Cuatro

La Justicia empieza a actuar después de la agresión sexual que Isabel Balado que sufrió en un directo que realizaba desde el centro de Madrid el pasado mes de septiembre de 2023. La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado una pena de 18 meses de prisión para el hombre que le tocó el culo a la reportera del programa de Cuatro cuando realizaba su trabajo, atribuyéndole un delito de agresión sexual.

En el escrito, el Ministerio Público también pide que se le prohíba a este hombre ponerse en contacto con la víctima por cualquier medio y una orden de alejamiento de 500 metros de su domicilio, su lugar de trabajo o estudios "y cualquier otro que sea frecuentado" por Balado, además de una indemnización de 1.000 euros por daños morales.

Tal y como señala el escrito de acusación, los hechos tuvieron lugar hechos se produjeron durante el mediodía del día 23 de septiembre de 2023. La reportera Isa Balado estaba informando en directo desde el madrileño barrio de Lavapiés cuando un hombre que pasaba por la calle le tocó el culo.

La reportera siguió haciendo su trabajo hasta que Nacho Abad, presentador de 'En boca de todos', detuvo la conexión después de ver lo ocurrido. "Perdona que te interrumpa, Isa, ¿pero te acaba de tocar el culo?", le dice el periodista desde plató a la reportera. A lo que ella, visiblemente incómoda y violentada, responde que sí. "Es que no puedo entenderlo", respondió enfadado el presentador. "¿Me pones a ese tío tonto delante, por favor?", le pide a su compañera.

Posteriormente, Isa Balado confronta a su agresor: "Por mucho que nos quieras preguntar de qué programa somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo?, le pregunta. "Estoy haciendo un directo y estoy trabajando", le contesta a este individuo.

El sujeto intentó darle la mano para disculparse, pero ella rechaza el gesto, recibiendo otra respuesta tajante de la reportera: "Me gustaría que me dejaras trabajar". Por su parte, el individuo apostilló que "no te he querido tocar el culo", algo que indignó aún más a Nacho Abad: "Este tío es imbécil".

Finalmente, cuando por enémisa vez la reportera le pide que la deje en paz y se marche, el agresor se va, no sin antes tocarle el pelo de forma paternalista y machista a la mujer.

Horas después, la Polícia Nacional detuvo al hombre por agredir sexualmente a la reportera del programa de Cuatro. En una publicación subida a su perfil de X, la Policía Nacional mostró imágenes de cómo se procedio a la detención del individuo, que se trata de un hombre de nacionalidad rumana y nacido en 1998, según informó el periodista Alejandro Requejo en 'Vamos a ver' (Telecinco).