‘Ni que fuéramos Shhh’ estalla tras anunciarse el nuevo proyecto de Jorge Javier por las tardes en Telecinco: "No te voy a engañar”

Hace un año Mediaset cancelaba de forma fulminante uno de sus programas insignia, ‘Sálvame’. Después de 14 años de un matrimonio idílico y lleno de éxitos entre la productora del magacín, La Fábrica de la Tele y Telecinco, se iniciaba un divoricio que se ha convertido en una auténtica guerra. Desde las acusaciones y reproches más directos hasta los pequeños gestos, los detalles más inadvertidos o las palabras más inocentes, esconden en ambos bandos un significado mucho más profundo y cargado de segundas. Una situación complicada que ha creado un clima de tal tensión que ha expandido el conflicto a nuevos horizontes. Han surgido nuevos frentes y enemigos. Porque si bien al principio era un todos contra la cadena, ahora ese grupo unido y cohesionado de colaboradores que se enteraba en rigurosos directo de su inminente despido, ha terminado por romperse.

Las palabras este pasado martes de Belén Esteban en 'Late Xou', el programa de entrevistas de Marc Giró que presenta en La 2 de TVE los martes por la noche, confirmaban lo que para muchos era ya un secreto a voces. Y es que Terelu Campos, uno de los rostros más icónicos de ‘Sálvame’, no es bienvenida en ‘Ni que fuéramos Shhh’, la versión 2.0 streaming vía Twitch y Youtube del extinto magacín de Telecinco. Porque, aunque no lo ha dicho de manera directa, La Patrona ha dejado caer que la hija de María Teresa Campos no aceptó la oferta del Canal Quickie por no tener el valor o la reputación que este nuevo medio de comunicación y su manera de emitirse tiene con respecto a la televisión convencional. O al poder de empresas multinacionales como Netflix. Porque no hay que olvidar que Terelu sí participó junto a sus ex compañeros de ‘Sálvame’ en la docu serie ‘Sálvese quien pueda’, emitida por la plataforma.

"Por cierto, aquí no está Terelu, ¿no? ¿No ha querido venir a Canal Quickie?”, preguntaba el conductor del programa a una Belén Esteban que no dudaba en responder con total honestidad, eso sí, habiendo corregido previamente al periodista catalán. “Terelú”, matizaba la “Princesa del pueblo” en referencia al nombre de la hermana de Carmen Borrego. “Terelú, es verdad que desde Netflix es Terelú”, decía el catalán.

“Hay que estar cuando hay que estar”

“¿Pero vendrá?”, insistía Marc Giró nada más enmendar su error de pronunciación. “No se la espera. No te voy a engañar”, respondía tajante la colaboradora de Ni que fuéramos Shhh que aprovechaba también la ocasión para tirar de ironía. Porque tras ser preguntada por el periodista catalán sobre una supuesta reconciliación, o al menos sobre un acercamiento, Belén soltaba lo siguiente: “A lo mejor ahora, que estamos en Canal Ten, se anima…”. Eso sí, se encontraría la puerta cerrada y puede que hasta con el pestillo echado. “¿Le abriríais la puerta?”, quería saber el presentador. “Yo no. Creo que cuando hay que estar, hay que estar. Yo respeto que haya gente que no quiera porque tengan otras perspectivas en su vida profesional", decía en referencia a otros compañeros como Jorge Javier, que acumula éxitos en su regreso a Telecinco. "Pero vamos, que no se la espera", sentenciaba la “Princesa del pueblo”.

Éxitos de Jorge Javier

Belén Esteban sigue vetada en Telecinco, pero se muestra de lo más libre y sincera en 'Ni que fuéramos Shhh' en el Canal Quickie. Quién sí ha regresado por todo lo alto a la cadena que emitía Sálvame ha sido Jorge Javier Vázquez, compañero de Esteban durante 14 años. Tras su éxito en la nueva temproada de Supervivientes, El presentador regresa para presentar Gran Hermano de anónimos después de siete años. La emoción se ha apoderado de Jorge Javier cuando la noticia se ha hecho pública durante una gala en el palacio de Cibeles de Madrid.

Ion Aramendi ha comunicado esta información y le ha felicitado por volver a presentar 'GH'. En las primeras palabras de Jorge Javier se ha notado la ilusión por regresar al formato que desde 2016 presenta desde la triste marcha de Mercedes Milá. El presentador estrella de Mediaset ha mostrado su felicidad: "Voy a presentar la nueva edición de 'Gran Hermano'. Estoy muy feliz y contento". Jorge Javier ha señalado que quiere que esta edición de anónimos sea la mejor de todas: "Ojalá vivamos una edición única y mágica". Tras esto, ha añadido de que él no será el único, ya que Ion Aramendi presentará los debates dominicales: "Os espero a todos a partir de septiembre y también tengo que deciros que los domingos los presentara Ion Aramendi".

Además, Jorge Javier tendrá un nuevo programa por las tardes que podría competir en horario con sus excompañros de Ni que fuéramos. Tal y como detalla el medio especializado en Televisión, Algo Pasa, "Mediaset hace meses se percató de que tenía que dar un giro importante a sus tardes, buscar un producto que les diferenciase de la competencia directa y apostar por un rostro mas que consolidado en el grupo. En abril se materializa una propuesta y se piensa en Jorge. Que fuese él el que se pusiese al frente de un Talk show, que mezclase el humor y la ironía tan característica del presentador de 'Supervivientes'. El programa lo producirá Boomerang TV, la misma productora que La Voz' y yel el mítico mític 'Diario de Patrícia', porque esa era ofra de las condiciones de la cadena: que el formato fuese un renovado 'spin off' del recordado programa de Antena 3"