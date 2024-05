Una ganadora de Gran Hermano desvela a su pareja en directo: "El tira y afloja me engancha mucho"

Telecinco está explorando nuevos formatos de reality y canales donde emitirlos. Pionero de las televisiones generalista en emitir por otros medios que no sea la televisión, Mediaset ha introducido un nuevo programa que está dando mucho que hablar. Se trata del programa 'Los vecinos de la casa de al lado', una especie de Gran Hermano, salvando las diferencias, que se emite en MITELE Plus.

En este programa, aprovechando el tirón de la última edición de 'La isla de las Tentaciones' se ha cogido a diferentes participantes juntándolos en varias 'casas' para ver las interacciones que tienen y cómo se desarrolla la convivencia. Para darle todavía más emoción, cada poco van introduciendo a nuevas personas que se quedan por pocos días. Este ha sido el caso de una de las personas que ha entrado en las últimas horas.

Ante la sorpresa de muchos, la última ganadora de Gran Hermano DÚO, Lucía Sánchez, entró en el reality y lo ha trastocado por completo. Sin conocer en profundidad a ninguno de los concursantes, ha tenido mucha complicidad con uno de ellos. Álvaro Boix. Pero la cosa no ha quedado ahí, después de confesar que había pasado la noche con él, antes de irse, el extentador de LIDT le plantó un beso delante de todas las cámaras.

La sorpresa fue máxima en el plató y no tardaron en asaltar a Lucía con mil preguntas sobre el momento. "Álvaro estaba muy buenorro. No es una persona que a simple vista me fijaría, pero es verdad que la forma de ser y el tira y afloja me engancha mucho", expresaba Lucía que no sabía como explicar esa situación. Con Álvaro también presente en el plató, les animaron a repetir el apasionado beso, aunque la ganadora de GH DÚO no estaba muy por la labor.

"Me he dado cuenta de que le encanta en público, pero en privado no. Cuando ha estado solo conmigo no me ha dado ni uno, solo cuando estaban los compañeros aplaudiendo", explicaba Lucía, dándole un pequeño palo a su nueva pareja. Al no haber movimiento por parte de ninguno, fue la propia Marta Peñate la que provocó el encuentro, acabando en otro beso, pero ahora en el plató.

No todo el mundo estaba de acuerdo con la situación. Alejandra Rubio quiso alertar a Lucía sobre el tipo de hombre que podía ser Álvaro y que tuviese cuidado. Sin embargo, Lucía señalaba que nadie tiene que decirle nada sobre lo que hace. "Le conozco, he estado con él en otros realities, le he seguido, sé cómo es. También sé perfectamente lo que piensa la gente de él. A mí, como todo en la vida, me la ha resbalado. Yo lo hago porque tengo ganas y punto".