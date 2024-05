María José Campanario cuenta por primera vez lo que ha estado callando todo este tiempo tras su polémica con Belén Esteban: "Ya era hora"

Desde hace días, María José Campanario y Belén Esteban han vuelto a estar de actualidad por un cruce de acusaciones en el que, una vez más, los trapos sucios familiares han vuelto a ponerse sobre la mesa.

Tras unas declaraciones de la princesa del pueblo en las que reivindicaba el papel que su marido, Miguel había jugado en la vida de su hija Andrea, un verdadero padre para la hija de la Esteban y Jesús Janeiro y que ha puesto de nuevo sobre la mesa las hostilidades que ambas familias llevan décadas arrastrando.

Ahora, la mujer del exdiestro ha dado un paso al frente y se ha pronunciado sobre la polémica que tanto la odontóloga como la excolaboradora de Sálvame han protagonizado en los últimos años.

La odontóloga se ha pronunciado ahora sobre una cuestión que reaprece de forma recurrente cada año y que al parecer, oculta un secreto que la madre de Julia Janeiro mantiene en secreto hasta ahora.

Tanto María José Campanario como su marido, el extorero Jesulín de Ubrique, son muy recelosos de prodigarse en medios y hablar de su vida privada. La pareja prefiere adoptar un perfil bajo y no entrar en polémicas mediáticas que, durante años, fueron una constante en la vida de los Janeiro Campanario.

Con las aguas más calmadas, la pareja está centrada en la crianza de su tercer hijo, que nacía hace un año y pillaba a todos por sopresa.

"Ya era hora"

Hace apenas unas horas, María José Campanario cumplió años. Por ese motivo, la odontóloga hizo una excepción y se pronunció en Y ahora Sonsoles sobre su relación con Jesulín de Ubrique, actual marido y padre de la hija de Belén Esteban, manifestando que no se le otorgó el debido respeto que se merecía.

En respuesta a estas afirmaciones, Esteban tomó la palabra en Ni que fuéramos, donde aclaró su postura: "Dijo que era feliz y me alegro enormemente. Dice que vive muy tranquila desde hace poco y también me alegro. Pero lo que no me interesa no lo veo".

"Si recordamos la carta que hizo hace años… Está en su libre derecho de hacer lo que le dé la gana, pero apagué la televisión porque ella tiene a sus hijos con su marido y yo tengo a mi hija con mi marido que, aunque no le haya engendrado, es el padre que ha tenido mi hija", aseguró tajante.

Además, la princesa del pueblo señaló al torero como el principal responsable de cualquier conflicto en esta situación: "El único culpable que hay aquí es Jesús, aunque creo que su mujer no ha ayudado, pero ella no tiene la culpa, la tiene el padre". Finalmente, se dirigió a Campanario, concluyendo: "Vamos a dejarlo aquí. Deseo que seas feliz, pero no me toques los cojones".

Polémicas aparte, la intervención, un día antes, de Campanario en el programa de Antena 3 dejó un detalle anecdótico que tiene que ver con su verdadera edad. "No cumplo 45, cumplo 46, todos los años me quitan uno", matizó.

En cuanto a su marido, confesó que le lleva el desayuno a la cama todos los días, no solo los especiales. Y sobre su situación personal, sentenció: "Estoy en un momento especialmente maravilloso, ya era hora".