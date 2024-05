La mujer de Kiko Matamoros habla sobre su llegada a Supervivientes: "Yo estando además delgada ya de constitución, adelgazar más, puedo tener problemas de salud"

Aunque estas últimas semanas las críticas hacia la organización de ‘Supervivientes’ se están produciendo desde distintos medios y plataformas, con protagonistas diversos y mensajes variados, si hay una cara visible en esta cruzada y en esta guerra abierta esa es, sin duda, la de Kiko Matamoros, que no se calla ni una. El ex marido de Makoke se podría considerar ahora mismo el enemigo número uno del concurso emitido por Telecinco.

Desde que el pasado 15 de mayo se estrenará ‘Ni que fuéramos Shhh’ del Canal Quickie, el ex colaborador de ‘Sálvame’ ha cargado muy duramente, sin pelos en la lengua, contra ‘Supervivientes’ y los responsables de su organización denunciando ya varias irregularidades. De hecho, fue él mismo el que destapó la ocultación por parte del formato de la agresión, de las “3 soberanas hostias”, que le propició Arantxa del Sol a Ángel Cristo en una de las barcas de regreso a los Cayos Cochinos. Unos Cayos Cochinos que no tiene pinta que Kiko Matamoros vaya a volver a pisar, al menos no como concursante de pleno derecho en la edición ‘Supervivientes All Star’, que empezará en junio y para la que se especula constantemente.

Manuel Riu

El hermetismo sobre la identidad de los participantes y el cuentagotas con el que Mediaset está desvelando los detalles de este novedoso e inédito formato del mítico programa de supervivencia, está generando un auténtico revuelo. Cada día salen nuevas teorías, nuevos rumores. Cada cual más descabellado y original. El último, por ejemplo, que Marta López Álamo sería una de las famosas en embarcar rumbo a Honduras junto con Sofía Suescun, Adara Molinero y Olga Moreno, las tres concursantes oficialmente confirmadas para la aventura. “¿’Supervivientes All Star’ de qué? Si yo no he participado en ‘Supervivientes’”, expresaba desconcertada y sorprendida la mujer de Kiko Matamoros.

“Yo no soy de realities. Llevo 5 años con él (con Kiko Matamoros), no me he metido en ninguno y no me voy a meter ahora. Al final yo tengo una proyección y un plan profesional que no incluyen el estar en un reality, con todo lo que eso conlleva. Yo estando además delgada ya de constitución, adelgazar más, poder tener problemas de salud… sinceramente, no me compensa. Aparte que no me gusta la televisión en ese aspecto", añadía la modelo que, aunque cerraba de golpe y porrazo la puerta a su participación en ciertos concursos, no le ponía el cerrojo, sin embargo, a Supervivientes.

Porque nunca se sabe. No está de más dejar la puerta medio abierta. Por si acaso. “Te digo que iría antes a ‘Supervivientes’ que a ‘Gran Hermano’. ‘Gran hermano’ nunca me lo plantearía, pero el formato de ‘Supervivientes’ sí que me parece guay… Pero no me lo plantearía, y menos ahora”, concluía la mujer de Kiko Matamoros esquivando así las polémicas en las que sí está envuelto su marido. “No voy a comentar nada sobre ‘Supervivientes’ pero obviamente sí que he visto el concurso. Lo he visto todo hasta que echaron a Laura y luego he seguido solo el tema de Ángel que era el que me interesaba”, sentenciaba Marta López Álamo.