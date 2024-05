Sorprendente estreno de Gorka en El Cazador: "Me han traido cinco presas"

El Cazador sigue acumulando legiones de fans que no se pierden ninguna aventura de los concursantes y sus enfrentamientos con la profesora, el espartano o la espía.

Tras su éxito en su versión convencional de concursantes anónimos, hace semanas que el programa decidió lanzar una edición celebrity en la que los famosos tratan de acumular bote para donarlo a una causa benéfica. En esta ocasión el grupo estaba formado por la polifacética Esty, también conocida como 'Soyunapringada', el actor Antonio Garrido, el matemático Eduardo Sáenz de Cabezón y la cantante y Susi, una de las tres integrantes de 'Las Supremas de Móstoles'.

"Hoy me han traído cinco presas en vez de cuatro... ¡A no! que eres el presentador que acaba de llegar", expresaba la cazadora dando una particular bienvenida a Gorka Rodríguez. Y es que el presentador se estrenaba a los mandos de El Cazador. Hace unas semanas el éxito del programa llevó a crear un nuevo formato con famosos. Esto generó que Rodrigo Vázquez continuase en su programa con concursantes anónimos y Gorka ocupase el puesto en el formato de famosos.

Adiós a Alba Carrillo

Desde que Televisión Española estrenó El Cazador STARS, la versión con famosos del exitoso concurso de La 1, la reina del concurso ha sido Alba Carrillo, que ha dejado momentos memorables.

Pero la madrileña se tuvo que despedir del programa, de los cazadores y del presentador, Gorka Rodríguez, en la entrega de este miércoles, cuando fue eliminada.

Aunque Carrillo no se fue con las manos vacías, ya que en los siete programas que ha estado participando ha acumulado un total de 14.700 euros que donó a la Fundación Ángel Nieto.

"Multiplica las vocales de desoxirribonucleótido por los anillos NBA que tiene Pau Gasol y te da...", le preguntó el presentador del programa, que le dio tres opciones, 10, 20 o 30.

La modelo se enfrentó a Paz Herrera, y mientras la modelo marcó 10, la exconcursante de Pasapalabra eligió 20: "Yo pongo la A y tú, la B"; exclamó Carrillo.

La participante falló, ya que la respuesta correcta era la que había elegido la 'cazadora', por lo que quedó eliminada: "Quería haber redondeado el premio a 15.000 euros, pero estoy muy contenta".

"Sois mis dignos sucesores, hacedlo muy bien", le dijo la madrileña a la cantante Natalia y al presentador de Órbita Laika en La 2, Eduardo Sáenz de Cabezón.