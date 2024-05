Adiós a 'Así es la vida': el sustituto de Sálvame se cancela sin llegar al año de emisión

Finalmente y después de varios meses con rumores, uno de los programas más característicos de Mediaset dirá adiós antes del comienzo de la temporada de verano. Las malas cifras y la sombra de Sálvame que planeaba sobre él ha acabado de hundir lo poco que le quedaba al magacín, que lanzaba su último aliento estos días buscando un repunte en los índices de audiencia.

No ha podido ser y Mediaset ha tomado la drástica decisión de cancelarlo. Se trata de 'Así es la vida' un programa que llegó a finales del verano del año pasado y se convertía en el primer sustituto de Sálvame para ocupar las tardes. El alto listón que había dejado su predecesor ha sido una losa que no se han podido quitar en todos estos meses. Presentado por Sandra Barneda y César Muñoz, tuvo un repunte a principios de año, pero no pudo alcanzar las expectativas que tenían puestas en él.

Al igual que se ha confirmado la salida de este programa, también parece que está a punto de hacerse oficial la llegada de un nuevo formato. Jorge Javier Vázquez se pondrá a los mandos del nuevo espectáculo que ocupará las tardes y que tendrá una ambientación parecida al mítico 'Diario de Patricia'. A falta de confirmación de la cadena, el clásico presentador será el encargado de levantar las tardes de Telecinco.

El ofrecimiento de Belén Esteban

Con el nuevo escaparate que ofrece 'Ni que fuéramos' y con el que va a dar cuando se traslade de forma definitiva a la televisión generalista, Belén Esteban ha dejado muy claras las prioridades que tiene a día de hoy. Una de las grandes noticias a nivel televisivo en las últimas semanas, está siendo el lanzamiento de Supervivientes 'All Stars', un formato en el que se juntan algunos de los grandes concursantes del reality.

Entre los colaboradores del programa de 'Quickie' no hay campeones de Supervivientes, pero sí que los hay de Gran Hermano VIP, ya que la de Paracuellos se impuso con el premio en 2016. Es por eso que no han dudado en preguntarle sobre la posibilidad de ir a una versión 'All Stars' del concurso que se celebra en Guadalix de la Sierra. "Diría que sí, con dos cojones y para volver a ganarlo, así de claro". Expresó sin dudas Esteban.

Algunos de sus compañeros, como el caso de Kiko Matamoros, aprovecharon la confesión para dejar claro que sería muy críticos con su participación, algo que no ha amedrentado a la reina del pueblo. "La pena es que no entrarías conmigo porque te ganaría. Tu calla que abandonaste ‘GH VIP’, tiraste la toalla", remató Esteban, señalando el hecho de que Matamoros abandonase el programa antes de tiempo. "Si me hubiesen pagado lo que te pagaban a ti...", contrarrestaba el colaborador.

"En este tiempo que he estado alejada de la televisión, me he reseteado y sé lo que quiero, y sé la mujer que soy y la fuerza que tengo. Me da igual a quién me metieran, entraría y con la cabeza bien alta. El programa que hice fue bueno, pero lo disfrutaría. Así que Mediaset, ya que estáis llamando a todo el mundo, llamadme", sentenciaba Esteban, dejando una puerta abierta a su regreso a la cadena.