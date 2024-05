Bosco y Adara vuelve a ser pareja tras su sonada ruptura: "Es una emoción siempre volver"

Bosco Blach Martínez-Bordiú es el tercer concursante confirmado de 'Supervivientes All Stars', la edición que reunirá a los mejores para vivir una experiencia única y aún más extrema. El ganador de 'Supervivientes 2023' vuelve a Honduras un año después para intentar revalidar su título.

Conocimos a Bosco Martínez-Bordiú en la edición de 'Supervivientes' de 2024. El desconocido miembro de una de las familias más conocidas del país, cautivó a los espectadores con su energía positiva y su entusiasmo durante semanas y semanas. Bosco acabaría convirtiéndose en el flamante ganador. Su humor recordaba al de su tío: Pocholo. Además, Bosco Martínez-Bordiú compartió edición con Adara Molinero y justo al terminar el reality decidieron darse una oportunidad como pareja. Tras su ruptura, Bosco y Adara volverán a encontrarse en Honduras.

El concursante ya confirmado de 'Supervivientes All Stars' entraba al plató para encontrarse con Jorge Javier Vázquez, el que le daba la antorcha en señal de que se se ha convertido en una de las estrellas que participan en esta edición y entonaba sus primeras palabras tras conocerse la noticia de que viaja por segunda vez a Honduras: "Perdón si escucháis mi voz emocionada esta noche ya que hace un tiempo que no estoy en televisión, es una emoción siempre volver a vuestras casas con vosotros". Y, es que, Bosco se mostraba muy feliz de poder volver a Honduras, donde tantas experiencias vivió: "Os tengo que decir las buenísimas gracias desde el fondo de mi corazón, tengo la buena experiencia de volver a hacer una aventura que me ha llenado, me ha ayudado tanto y eso es gracias a vosotros".

Su relación actual

El romance entre Bosco y Adara se gestó en los últimos días de concurso, cuando ya estaban en una villa en Madrid esperando a que llegase el día de la gran final. Allí, dentro de la sauna, se dieron su primer beso con la complicidad de Jonan Wiergo, que defendió que entre sus amigos había surgido la chispa de forma orgánica y que no se trataba de ninguna 'carpeta'.

En la final se dieron su primer beso público y su romance se prolongó a lo largo del verano del año pasado, hasta que en septiembre su relación terminó. En una entrevista reciente con OUTDOOR, el sobrino de Pocholo Martínez-Bordiú aseguró que tenía muchas ganas de ser escogido para participar en esta edición especial de 'Supervivientes' de la que finalmente forma parte y, aunque no sabía que iba a compartir aventura con su ex, no tuvo problema en aclarar en qué punto se encuentra su relación. "No hablamos todos los días, pero Adara tiene mi teléfono y está abierta la conversación", reveló el empresario, que también recalcó que la exconcursante de 'Gran Hermano' puede contar con él "para lo que necesite y cuando lo necesite". Unas bonitas declaraciones con las que dejó claro que, pese a que su relación como pareja no salió hacia adelante, él le guarda un cariño inmenso y le ofrece su amistad de forma incondicional.

La hija de Elena Rodríguez, por su parte, no ha hecho declaraciones sobre su relación con Bosco desde que anunciasen su ruptura hace ya nueve meses. Durante su noviazgo, sí que llegó a confesar en una entrevista para la revista 'Lecturas' que estaba enamorada y que había sido Bosco el que le había pedido formalizar su relación.