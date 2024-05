Fabiola Martínez reacciona a la prueba de paternidad de Bertín Osborne y confiesa un dato inesperado: "Voy a decir..."

Bertín Osborne y Gabriela Guillén parecen haber llegado a un acuerdo. Tras los encontronazos que protagonizó la expareja a causa de la prueba de paternidad que la esteticien reclamaba al cantante, parece que llega algo de calma y las tensiones empiezan a aligerarse.

Según se ha sabido en los últimos días Guillén y Osborne habrían acercado posturas y estarían a punto de firmar cierta paz y proceder a hacerse la prueba de paternidad que la paraguaya lleva meses reclamando.

Sin embargo, a pesar de que ya hay fecha para que este paso se produzca, antes de eso, el presentador se ha dejado ver junto a Mar Saura en un evento en el que ambos acudían en calidad de presentadores.

En un momento del evento, Osborne lanzaba una indirecta a Mar Saura que no pasaba desapercibida y que daba a entender cierto tonteo por parte del cantante hacia la presentadora, que no sabía cómo hacer frente al momento.

Además de la úñtima aparición pública del presentador, otra que se ha dejado ver en las últimas horas ha sido Fabiola Martínez, exmujer de Bertín que no ha dudado en reaccionar a las últimas informaciones sobre la paternidad del presentador.

Fabiola se pronuncia

Esta tarde Raquel Arias ha confesado en 'Así es la vida' que fue en abril cuando su amiga Gabriela Guillén decidió interponer la demanda de paternidad contra Bertín Osborne y ha asegurado que este jamás dudó en la paternidad de ese niño, pero como el entorno siempre le pidió una prueba, decidió hacérsela.

"Lo de que la demanda está paralizada es mentira. Existe y la he visto físicamente. La prueba tendrá lugar en el mes de junio, será a mediados, pero no voy a decir el día exacto aunque será del 17 al 21" aseguraba la colaboradora de televisión.

Tras eso, hemos podido hablar con Fabiola Martínez y nos ha comentado que no quiere saber nada sobre el posible acuerdo al que puedan llegar Bertín y Gabriela: "No sé nada, ni quiero saber nada, tampoco, así que no voy a decir nada".

También ha evitado afirmar si va a posibilitar que sus hijos tengan una relación con el hijo de la modelo una vez que este sea algo más mayor: "No tengo nada que decir, lo siento".

La que fuera colaboradora de televisión ha evitado hablar sobre cualquier tema de Bertín y nos ha confesado que se siente orgullosa de lo que han logrado con la fundación: "Pues mira el otro día hicimos un estudio para saber a cuantas personas habíamos atendido en la fundación y son treinta mil personas las que han pasado por la fundación para usar nuestros servicios desde que empezamos, así que muy orgullosa de esto si que estoy".