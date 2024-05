“Fahrenkamp”, la palabra que da un histórico bote en Pasapalabra: "Sí", gritaba eufórico roberto Leal

Óscar Díaz ya es historia de la televisión. El madrileño ha conseguido hacer historia en Pasapalabra al completar El Rosco y llevarse un bote de 1.816.000 euros. El madrileño sucede a Rafa Castaño en este hito, un año y dos meses después de que lo lograra el sevillano, y se suma a un selecto club en el que también están Pablo Díaz y Sofía Álvarez. Es el cuarto en firmar la gesta en la actual etapa del concurso.

El concursante se ha convertido en campeón después de 157 programas en Pasapalabra. A su lado, Moisés ha vivido el momento compartiendo su emoción, felicitándole y dándole un conmovedor abrazo.

Juntos se han convertido en la pareja más longeva tras la forma por Rafa y Orestes Barbero. El riojano también abandona el programa, después de 245 programas y con un premio acumulado de 162.000 euros.

El duelo definitivo de los dos en El Rosco ha tenido las dosis de suspense, igualdad y sorpresa a las que han acostumbrado al público desde el 22 de septiembre, cuando ambos jugaron su primer cara a cara. Moisés ha decidido plantarse con 22 aciertos, esperando ver la reacción de su rival, en ese momento una letra por debajo en el marcador y también sin fallos.

Óscar, ya a solas con Roberto Leal, ha ido a por la remontada. Ha empatado con la Y: “Poema en que se refieren hechos heroicos, históricos o legendarios”. Ha ganado con la B: “Amontonamiento de toda clase de cosas que se hace para resguardarse tras él en una lucha”. Y se ha situado por primera vez a una letra del bote al saber la S: “Provincia de Ecuador con capital en la ciudad de Nueva Loja”. Sólo le quedaba la F por resolver: “Apellido del arquitecto que diseñó la villa Wenhold en la ciudad alemana de Bremen”. El madrileño ha respondido “Fahrenkamp” y el silencio se ha hecho en el plató hasta que Roberto ha revelado el desenlace con un eufórico “¡sí!”.

Sigue el duelo

Manu y Vicky llevan tres empates consecutivos. Los concursantes parecen haberse instalado en la prudencia y han tenido varios días de respiro de la Silla Azul. En este nuevo duelo, Vicky ha ido a la cabeza desde el principio. La concursante ha sido la primera en completar la primera vuelta con 20 aciertos, pero, nada más empezar la segunda, un fallo en la B la ha arrastrado hacia atrás.

Mientras Manu se tomaba su tiempo en cada letra y no le temía a pasar palabra, Vicky se aceleraba, cometiendo más fallos. La burgalesa ha llegado a un punto de no retorno, donde, o acertaba una letra más, o perdía el programa. “Esto es un todo o nada”, ha advertido Roberto Leal. Su rival se ha plantado con 22 aciertos, poniendo a Vicky en un aprieto. Finalmente Vicky se la juagaba pero no lograba dar con la definición correcta, por lo que Manu ha acabado con la racha de empates y se ha alzado con la victoria.