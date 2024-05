'Ni que fuéramos Shhhh' estalla tras anunciarse los nuevos programas de Jorge Javier: "Sigo pensando que tienes una serie de limitaciones que te impiden ser feliz"

Tras su éxito en la nueva temproada de Supervivientes, Jorge Javier regresa para presentar Gran Hermano de anónimos después de siete años. La emoción se ha apoderado de Jorge Javier cuando la noticia se ha hecho pública durante una gala en el palacio de Cibeles de Madrid.

Y no es el único. Telecinco prepara una nueva edición de 'Hay una cosa que te quiero decir' con Jorge Javier Vázquez al frente. "El programa regresará a la parrilla de la cadena la próxima temporada con emocionantes historias, sorpresas y deseos hechos realidad para sus nuevos protagonistas", cuentan desde la cadena. Tal y como detalla el medio especializado en Televisión, Algo Pasa, "Mediaset hace meses se percató de que tenía que dar un giro importante a sus tardes, buscar un producto que les diferenciase de la competencia directa y apostar por un rostro mas que consolidado en el grupo. En abril se materializa una propuesta y se piensa en Jorge. Que fuese él el que se pusiese al frente de un Talk show, que mezclase el humor y la ironía tan característica del presentador de 'Supervivientes'. El programa lo producirá Boomerang TV, la misma productora que La Voz' y el el mítico mític 'Diario de Patricia', porque esa era ofta de las condiciones de la cadena: que el formato fuese un renovado 'spin off' del recordado programa de Antena 3"

El enfado de sus compañeros tras estos anuncios

De momento, desde 'Ni que fueramos Shhhh' parecen haber hecho oídos sordos a todos estos nombramientos del que fuera el presentador y compañero de Sálvame pese al veto del resto que aguantó en directo hasta la cancelación el pasado mes de junio. Contra quien sí han despachado a gusto ha sido contra la que tambiém fuera presentadora del programa, Terelu Campos. “Ni está ni se la espera”. Estas palabras pronunciadas el pasado martes por Belen Esteban en el programa ‘Late Xou’ en referencia a Terelu Campos han sido el detonante de una guerra total en el mundo Sálvame. Desde que Telecinco cancelara el mítico magacín en junio de 2023, los colaboradores se han reinventado laboralmente.

Colaboraciones en distintos programas de diversas cadenas, el lanzamiento de ‘Sálvese quien pueda’ en Netflix, patrocinios en redes sociales,… y para algunos, para los que han querido y podido, dejaba caer Belén Esteban, un nuevo programa: Ni que fuéramos. Un proyecto que si bien en sus inicios, el pasado 15 de mayo, abría sus puertas de par en par a Terelu Campos, esta semana, a raíz de las declaraciones de La Patrona primero y de la réplica de la aludida, Terelu Campos, y su inmediata contestación de Belén Esteban y María Patiño después, parecen haberlas cerrado con llave.

“Entiendo que Terelu está enfadada conmigo por lo que dije el otro día en el programa de Marc Giró, pero yo pienso así por varios motivos. Cuando Terelu dice que no se le ha llamado por teléfono, es mentira”, empezaba diciendo Belén Esteban. “Está mintiendo porque sí que se la ha llamado por teléfono. Que cuente la verdad. Que la cuente. Yo no soy la dueña de la productora. Yo hablaba de mí, que yo no lo haría ¿Por qué? Porque no nos ha cogido el teléfono, no nos ha felicitado, no ha entrado nunca…”, esgrimía la colaboradora de ‘Ni que fuéramos’ para lanzarle a Terelu una pregunta que ella contestaba, sin embargo, con ironía y un enfado que iba en aumento.

“¿Nos vas a reprochar a María y a mí que no te hemos llamado por teléfono? Yo no tenía ni idea de tu afonía. Cuando te tuvieron que operar, tú sabes que te llamé. Es más, tu hermana estaba en ‘Supervivientes’ y te dije ‘si necesitas que me quedé una noche, me quedo contigo encantada’ y tú me dijiste que no porque estaban tus amigas”, continuaba relatando la colaboradora para añadir: “¿Tú me has llamado a mi para ver como estoy? ¿Nos culpas a nosotros de lo que tú tampoco haces? Eres una mentirosa. Lo que dice Lydia Lozano es verdad. Tú nos has contado que tenías ofertas de Telecinco. Si vas a hablar, habla y cuenta la verdad”, decía Belén Esteban, que lejos de arrepentirse de sus palabras añadía más leña al fuego.

“Como estoy tan mosqueada, no me arrepiento de haber dicho lo que dije. Yo te quiero porque yo me he considerado amiga tuya. No sé si dentro de poco no veremos porque coincidamos en algún lado, pero no me ha gustado nada el tonito”, expresaba Belén, que remataba su intervención con una amenaza: “Y al igual que me has contestado a mí, haber tenido cojones para contestar al señor Kiko Matamoros que te ha puesto a parir”. Un Matamoros que ha intervenido más tarde para cederle el turno de palabra y de defensa a su compañera María Patiño, que junto a Belén Esteban fue el blanco de los dardos de la hija de María Teresa Campos.

“Aquí hay dos problemas que tienes que diferenciar: el profesional y el personal. Profesionalmente te estás buscando la vida y lo entiendo. Sabemos que tener relación con nosotros es un problema por parte de Telecinco”, comenzaba expresando la gallega. “Pero no hay ni una cadena en el mundo que prohiba felicitar a una amiga. No existe ningún código ético que prohíba felicitar a unos compañeros, de la misma manera que lo hicimos todos contigo cuando te vimos en TVE y en Telecinco. Este programa empezó el 15 de mayo y tu afonía el domingo pasado. ¡No seas trilera!”, esgrimía Patiño que continuaba así su reproche: “Cuando se tiene afonía los dedos funciona. Yo no he ejercido nunca de presentadora ni de diva. Aquí somos cinco personas con cinco cerebros independientes y yo no cambio de opinión según el momento. Sigo pensando que tienes una serie de limitaciones que te impiden ser feliz como te mereces. Yo ya no quiero que me escribas para felicitarme, porque ya lo hace la gente que nos ve", sentenciaba María Patiño muy molesta y enfadada.