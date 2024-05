Kiko Matamoros sentencia a Terelu Campos después de sus ofensivas declaraciones: "Has retorcido la verdad".

La guerra está servida. A un lado el clan Campos con Terelu a la cabeza, al otro el equipo de 'Ni que fuéramos Shhh' que ha encontrado en Kiko Matamoros un portavoz. Los hechos comenzaron con el regreso de la Campos a los platós después de su prolongada ausencia. En sus declaraciones, además de explicar por qué había estado al margen durante unos días, también aprovechó para dejar un recado a sus antiguos compañeros.

"Yo siempre estoy callada, porque el hablar sé que es servirlo en bandeja, pero a lo mejor llega un día que no me voy a callar nada. Yo sé hablar igual que vosotros, porque he convivido con vosotros y he sido siempre una buena compañera. No sé si todo el mundo puede decir lo mismo", era la respuesta de Belén Esteban al escuchar los ataques en público que lanzó Terelu.

Menos precavido a estado Kiko Matamoros al escuchar la filtración de los comentarios de Terelu en los camerinos de Mañaneros. "Terelu ha dicho que sois unos falsos, que está harta de vosotros y que os den", expresaba César Toral, para sorpresa de los colaboradores. "Ha dicho: voy a empezar a hablar de todo. Hazlo, Terelu, hazlo. Eso es una amenaza. Recuerda que también hemos convivido todos contigo", contestó Matamoros al instante.

Pero la cosa no quedó ahí y la tensión por parte del colaborador fue en aumento. "Para falsa, tú. Que has ido a mentir esta mañana, contando una historia que se aleja absolutamente de la realidad. Has retorcido la verdad como te ha dado la gana para hacerte el muñequito de la víctima, de la inocente. Así que, para falsa, tú. Tú sí que eres una falsa. Para oportunista, tú, que vendes todo lo que tengas que vender, y me voy a parar ahí. Para falsa víctima, tú, que eres la que siempre tiene que estar jodida, más que nadie; en la peor situación, más que nadie".

Kiko continuó con su alegato en contra de Terelu y de su familia. "Siempre habrá una Campos peor que tú. Eso dijo Jorge Javier que me pareció fantástico y eso es como la ley de la gravedad, que se cumple inexorablemente. Es que me estás poniendo, es que me dan ganas de contar cosas"

También afirmó que, aparte de los comentarios, lo que más le dolía era la traición y falsedad que tanto Terelu como el resto de su familia le han hecho a él y a sus compañeros de programa. "Lo que más asco me da es que se venda por un plato de lentejas por tener un poco de confort al lado de una persona con la que comparta plató y criticar como habéis tenido o ha tenido tu hija el santo coño de criticar actitudes mías en relación con una de mis hijas. Me ha parecido tan sucio y tan asqueroso lo que habéis hecho"

"Me siento absolutamente traicionado por ti. Sé que además tienes relación con mi mujer, que sí le has cogido el teléfono, no como a los demás porque no tienes coño porque sabes que lo has hecho mal. Lo que no quiere es que le pase lo de Tàrrega y entonces dice ‘estos son unos apestados’ y al día siguiente van a decir que les escribí. Me produjo un rechazo tremendo verte ahí arrastrada cuando sabías lo que se había dicho de ti, la bola negra que se nos había puesto a todos y sabe Dios lo que te habrás arrastrado para volver ahí", sentenció Kiko.