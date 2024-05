Preocupación por esta exconcursante de Gran Hermano tras sufrir un segundo aborto: "El corazón destrozado"

Sol Macaluso saltaba a la pequeña panatalla de Telecinco como corresponsal en la guerra de Ucrania. Con sus crónicas desde el lugar del conflicto, la periodista argentina se ganó la fama de los espectadores y hasta llegó a convertirse en concursante de GH VIP.

Reality en el que se embarcó poco después de saber que había sufrido un aborto del que sería su primer embarazo.

Ahora, la argentina vuelve a enfrentarse a una dolorosa pérdida al haber sufrido un nuevo aborto.

A través de Instagram, la periodista comunicaba a sus seguidores el aborto que había truncado una vez más su sueño de ser madre. Con un emotivo mensaje, aseguraba que ela y su pareja tenían en corazón destrozado y muchos interrogantes sin respuesta.

Una confesión que le ha valido multitud de mensajes de apoyo de sus más de 200.000 seguidores.

Dura pérdida

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP', Sol Macaluso -que se dio a conocer por su trabjao como reportera en el comienzo de la guerra de Ucrania-, ha vuelto a sufrir un duro varapalo en su vida. Antes de su entrada en la casa de los famosos el pasado año, la comunicadora sufría un aborto de los mellizos que esperaba. Un duelo del que habló abiertamente durante su paso por el concurso.

Ahora, meses después de comunicar la primera pérdida, la argentina ha reaparecido en sus redes sociales para desvelar que estaba embarazada de nuevo aunque, lamentablemente, ha vuelto a perder a su bebé. ¡Te lo contamos!

Ha sido a través de sus redes sociales -en donde acumula más de doscientos mil seguidores- el medio que la comunicadora ha elegido para dar esta triste noticia que muchos de sus familiares o amigos desconocían: "Hemos sufrido un aborto por segunda vez. Lo aclaramos de primeras para evitar felicitaciones. Lamentablemente otra vez nos vuelve a suceder, a las 10 semanas de estar viviendo con máxima ilusión la llegada de quien sería nuestro bebé arcoíris, pero no pudo ser".

En estas líneas, la de Argentina ha desvelado que desconoce los motivos por el que ha vuelto a sufrir este segundo aborto: "No sabemos el porqué, no entendemos las causas, tenemos el corazón destrozado una vez más y miles de preguntas que nadie nos podrá contestar. En este momento las emociones son muchas, el desconcierto es enorme y la tristeza nos abunda, pero no queríamos dejar de compartirlo con ustedes porque forma parte de la realidad de nuestra vida, y tal y como sucedió aquella primera vez el año pasado, nos parece importante visibilizarlo. El lunes me someten a un legrado y comenzaremos con todos los estudios necesarios e indicados por los médicos para ambos para poder entender más en profundidad a qué se debe otra pérdida".