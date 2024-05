Preocupación por el estado de salud de Amador Mohedano: "No tengo fuerzas"

Las últimas horas de Amador Mohedano están dando de que hablar. Después de que sus asuntos económicos volviesen a vivir un momento complicado, ahora es el tema de la salud la que es noticia. Hace unas semanas le diagnosticaron una úlcera que le ha tenido apartado de la vida normal. El hermano de Rocío Jurado, no obstante, ha querido tranquilizar a la gente con unas declaraciones a 'Y ahora Sonsoles'.

Con su habitual tono desenfadado, Amador Mohedano ha querido dar la última hora sobre su estado de salud y mandar un contundente mensaje a los periodistas que dicen algunas cosas de él que no son ciertas. "Llevo cinco meses malo, me estoy recuperando pero no estoy yo todavía muy visible", explicaba Mohedano para justificar su poca presencia pública en los últimos tiempos.

"De una úlcera sangrante he tenido un tratamiento muy fuerte. Está todo bien, las pruebas y todo eso, pero yo me tengo que recuperar porque no tengo fuerzas. He perdido masa muscular, estoy débil y muy delgado", añadió, dejando claro que su estado de salud no es el mejor, aunque sí que va ganando calidad de vida con el paso de los días.

"Estoy comiendo bien, estoy haciendo una vida normal en las comidas, lo normal que hace aquí cualquiera en mi casa", confirmó sobre su nuevo ritmo vital, además de añadir un comentario dirigido a ciertas personas. No estoy cogiendo las borracheras, como decís ahí en los programas... unas borracheras que cojo, que no es normal, vamos es que tiene cojones", sentenció. "Llevo una vida muy sana, no jodo ni nada, imagínate si es sana".

Los problemas económicos de Amador Mohedano

Las cuestiones de Amador Mohedano con Hacienda no parece que vayan a terminarse. El hermano de Rocía Jurado anunciaba hace meses que había llegado a un acuerdo para subastar la finca de la familia por una cantidad justa para saldar la deuda que mantiene. Toda cantidad excedente sería para Mohedano que, de esta forma aliviaría sus problemas económicos.

Sin embargo, todo se ha truncado al conocer que un 10% de la finca pertenece a otra persona a la que Mohedano le vendió esta parte de una forma ilegítima. "Kiko, mi amigo del alma, su hijo es el que lo ha comprado. Bueno, su hijo y dos cuñados del hijo". La venta se cerró en una cantidad cercana a los 90.000 €, pero de una forma privada y sin la concesión de las autoridades pertinentes.

La finca 'Los Naranjos' se trata de un terreno que no se puede dividir por lo que la parte que se vendió a otra familia, en realidad, sigue siendo propiedad de Mohedano y parte de la finca original. "Allí lo que hacemos son muchas fiestas, pero para nosotros. Yo lo utilizo aquello en fin familiar, con mis amigos, yo hago mis barbacoas... No entiendo a este hombre", explicaba el dueño de 'La Más Grande', que no entiende como tiempo después van a reclamarle el terreno.

"Nos vemos un poquito preocupados... No se pasó al registro porque el Ayuntamiento nos denegó su segregación", reiteraba esta persona, que ve cómo su esfuerzo y dinero puede verse perdido ante los tribunales al haber comprado una propiedad de forma ilícita. Por su parte, Mohedano señala que está todo bien con estos inquilinos y no hay ningún problema. "Rodrigo, el hijo de mi amigo, no está enfadado conmigo porque no tiene motivos".

Pese a que el problema es otro diferente a qué tipo de uso se hace de esta nueva finca, Mohedano ha querido recalcar que su uso es legítimo y no se dedica a comercializar este espacio, ni él ni los nuevos inquilinos. "No es que se hagan fiestas como un negocio. A lo mejor yo me he explicado mal, pido disculpas... Yo anoche hablé con Rodrigo y le dije que no se preocupara".

Por su parte, Hacienda continúa queriendo sacar la subasta adelante y, en caso de que se consiga, será por el 100% de la finca. Esto supondría un nuevo problema para los inquilinos de 'La Más Grande' que pese a que no viven ahí, pueden ver como desaparece esta nueva propiedad.