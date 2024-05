Preocupación por el estado de salud de Matamoros, obligado a abandonar la televisión: "Sin poder hablar"

Laura Matamoros sigue regalando momentazos en los platós, a pesar de ya no estar en Supervivientes. Sin embargo, cabe destacar que desde que aterrizó en Honduras, la hija del polémico colaborador no ha dejado de estar envuelta en todas las trifulcas que han tenido lugar en esta edición del reality.

Sus duros enfrentamientos con Kiko Jiménez, su lesión y su última guerra con Miri Pérez-Cabrero fueron algunos de los encontronazos que la influencer ha vivido en la isla.

Sin embargo, además de los momentos de tensión que la hermana de Diego Matamoros protagonizó en el reality, tabmién tuvo tiempo de abrirse y sacar su faceta más personal en el puente de las emociones.

Allí, la joven afrontó varios frentes abiertos, entre ellos el papel que juega Makoke, exmujer de su padre, en su vida, o la dolorosa ruptura a la que tuvo que hacer frente después de darse una segunda oportunidad con el padre de sus hijos, Benji Aparicio.

Además de en el plano personal, la hija del polémico colaborador tampoco levanta cabeza en lo que a su salud se refiere. La influcencer se encuentra alejada de los platós de televisión desde que abandonase el reality ha contado a sus seguidores las razones de su ausencia en los platós de televisión.

Estado de salud

Desde que salió expulsada de 'Supervivientes 2024', Laura Matamoros ha estado presente en plató en casi todos los programas, pero en la gala 13 no está entre los exconcursantes y defensores porque está enferma. De hecho, tampoco ha podido compartir contenido en sus redes sociales, donde suele ser muy activa por su trabajo como creadora de contenido.

La última vez que estuvo en plató fue el pasado martes en 'Tierra De Nadie', donde Carlos Sobera le preguntó acerca de la opinión de su hermana pequeña, Anita Matamoros, de su concurso. La influencer se echó a reír y dijo que no había podido hablar con ella porque apenas tenía voz debido a una notable afonía que 24 horas después se ha convertido en una afonía total, tal y como ha explicado ella misma en sus stories de Instagram.

"Llevo dos días mala, sin poder hablar (me he quedado sin voz, literalmente) y con fiebre... Empiezo a estar algo mejor, pero de la cama no salgo, solo duermo", ha escrito la exconcursante de 'Supervivientes 2024' sobre una foto en la que se pueden ver las sábanas de su cama con la televisión al fondo que ha compartido en sus stories de Instagram con su millón de seguidores.