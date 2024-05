Primeras palabras de Àngel Llàcer por su preocupante estado de salud: "El peor momento de mi vida".

Hace pocas semanas saltaba la noticia de que Àngel Llàcer tenía que abandonar 'Tu cara me suena' debido a unas complicaciones médicas surgidas después de un viaje a Vietnam. Lo que primero parecía un problema menor, acabó siendo una bacteria que le ha tenido ingresado durante varios días, teniendo que dejar a un lado sus obligaciones laborales. En su lugar, José Corbacho o Silvia Abril han sido los encargados en hacer de jurado en su ausencia.

Con los seguidores en vilo ante la falta de noticias, lo único que se llegó a saber fueron unas declaraciones de Carlos Latre tranquilizando y señalando que Llàcer se estaba recuperando, poco a poco. Y así ha sido. El actor y cómico ha vuelto a reaparecer a través de sus redes sociales. Además, ha querido dejar un largo mensaje de reflexión sobre lo que han sido estas semanas en el hospital.

"Hace una semana yo salía del hospital y a la vez también nacía este bebé, hijo de un muy querido amigo mío. Ha sido un regalo de la vida conocerle, después del susto que la vida misma me dio unas semanas atrás", empezaba diciendo Llàcer, que junto al texto añadía una foto del hijo de su amigo.

"Después de volver de un viaje por el sureste asiático me encontraron una bacteria y me ingresaron durante diez días en un hospital de Madrid. Después de recibir el alta regresé a Barcelona por Sant Jordi creyéndome recuperado pero volví a encontrarme mal y me ingresaron en la Clínica Dexeus de Barcelona… y aquí es cuando tuve el susto real. Para no aburrir con partes médicos, el resumen es que sufrí una fascitis necrotizante, que derivó en cuatro operaciones en la pierna y catorce días de UCI. Fueron momentos muy difíciles, en los que se temió por mi vida; incluso llegué a despedirme de mi familia y de mis seres queridos", explicó, analizando todo el problema y diagnóstico que ha tenido.

Sin embargo, parece que los malos tiempos han quedado atrás y está completamente recuperado a la espera de poder volver a su rutina y día a día. "Ahora ya puedo decir que el bache está superado, que ya estoy en casa y que vienen meses de rehabilitación".

El sustituto de Àngel Llàcer

Ante la prolongada ausencia de uno de los jurados más míticos del programa, que se espera que no regrese en todo lo que queda de edición, la organización ya se ha puesto en marcha para buscar un sustituto adecuado. En uno de los primeros programas en los que Llàcer ya se ausentó fue Silvia Abril la encargada de ocupar su lugar. Conocedora del formato, lo hizo sin problemas y resultando una gala muy agradable.

Otro de los nombres que apareció también correspondía a un viejo amigo del concurso. La versatilidad de Santiago Segura le hizo merecedor del hueco que dejaba su homólogo. Ahora, de cara a la serie de programas que quedan, el testigo ha pasado a otro exconcursante y cómico. José Corbacho será el encargado de ocupar esa silla del jurado durante los próximos programas a la espera de ver que hacen de cara al año que viene.

La ausencia indefinida de Llàcer y la marcha irreparable a Mediaset de Carlos Latre dejan al formato cojo. Dos de las figuras que están ahí desde el primer día dejan de aparecer por diversos asuntos. Esta problemática se está intentando solucionar desde la dirección con nuevos concursantes, invitados y mucho espectáculo, que es lo que asegura siempre 'Tu cara me suena'.