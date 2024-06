Adiós a Carmen Borrego: la hermana de Terelu abandona el programa en el que colaboraba.

Finalmente y después de varios meses con rumores, uno de los programas más característicos de Mediaset dirá adiós antes del comienzo de la temporada de verano. Las malas cifras y la sombra de Sálvame que planeaba sobre él ha acabado de hundir lo poco que le quedaba al magacín, que lanzaba su último aliento estos días buscando un repunte en los índices de audiencia.

No ha podido ser y Mediaset ha tomado la drástica decisión de cancelarlo. Se trata de 'Así es la vida' un programa que llegó a finales del verano del año pasado y se convertía en el primer sustituto de Sálvame para ocupar las tardes. El alto listón que había dejado su predecesor ha sido una losa que no se han podido quitar en todos estos meses. Presentado por Sandra Barneda y César Muñoz, tuvo un repunte a principios de año, pero no pudo alcanzar las expectativas que tenían puestas en él.

Al igual que se ha confirmado la salida de este programa, también parece que está a punto de hacerse oficial la llegada de un nuevo formato. Jorge Javier Vázquez se pondrá a los mandos del nuevo espectáculo que ocupará las tardes y que tendrá una ambientación parecida al mítico 'Diario de Patricia'. A falta de confirmación de la cadena, el clásico presentador será el encargado de levantar las tardes de Telecinco.

El adiós de Carmen Borrego

La sorprendente noticia de la cancelación de 'Asi es la vida' tiene como consecuencia que muchos de los rostros más conocidos de Telecinco pierdan su hueco en las tardes. Este es el caso de Alejandra Rubio o su tía, Carmen Borrego. Ambas eran colaboradoras asiduas al programa, compartiendo espacio con otras personalidades como Makoke, Jorge Pérez, Gema Fernández, Almudena del Pozo, Suso Álvarez, Antonio Sánchez Casado, Raquel Arias, Antonio Montero o José Antonio Avilés.

En el caso de Alejandra, su participación en otros programas como los debates de Supervivientes le mantienen en la cadena como una de las apuestas más claras de presente y futuro. En el caso de Carmen Borrego, también tiene apariciones en los debates del concurso, ya que ha estado en la isla esta edición. También cuenta con una silla en 'Vamos a ver', programa que comparte con su sobrina. Sin embargo, el programa importante era 'Así es la vida'.

Habrá que ver el nuevo programa que se espera que se emita en esa franja y que, por lo que se ha anunciado, estará a cargo de Jorge Javier Vázquez. Por el momento, tía y sobrina se mantienen en la cadena al igual que Terelu Campos, siendo uno de los núcleos fuertes de Mediaset.